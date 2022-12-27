В выходные пограничники на погранпереходе в Нарве не пустили в Эстонию двадцать три гражданина России, восемь граждан Украины и одного гражданина Молдовы .
На границе развернули два десятка россиян
На границе развернули два десятка россиян
Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные разъяснения о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.
Для иностранцев был составлен запрет на въезд и они были отправлены обратно в Россию