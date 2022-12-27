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На границе развернули два десятка россиян

Эрик Калда
На границе развернули два десятка россиян
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Паспортный контроль на Нарвском пограничном пункте.
Паспортный контроль на Нарвском пограничном пункте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В выходные пограничники на погранпереходе в Нарве не пустили в Эстонию двадцать три гражданина России, восемь граждан Украины и одного гражданина Молдовы .

 Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные разъяснения о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

Для иностранцев был составлен запрет на въезд и они были отправлены обратно в Россию

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