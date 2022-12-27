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Отсутствие контактов между соседями угрожает безопасности квартирного товарищества

Эрик Калда
Отсутствие контактов между соседями угрожает безопасности квартирного товарищества
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Андрес Яадла.
Андрес Яадла. Фото: Пеэтер Лиллевяли/«Северное побережье»

Одна из главных проблем квартирных товариществ заключается в том, что соседи не знакомы между собой.

«Это чаще случается, если домом управляет обслуживающая компания, но и в обычных квартирных товариществах не удается собрать всех собственников на общее собрание, которое должно проводиться как минимум один раз в год. В результате жильцы дома не знают друг друга», – выразил озабоченность председатель правления Эстонского союза квартирных товариществ Андрес Яадла, передает "Постимеэс".

«Много квартир сдается внаем, арендаторы меняются, поэтому узнать, кто в какой квартире живет, иногда не представляется возможным», – сказал он. Хотя закон обязывает собственника квартиры предоставить правлению свои контактные данные, это делают далеко не все. «Например, указывается уже давно не действующий адрес электронной почты, и чтобы связаться с собственником квартиры, правление должно действовать в духе Шерлока Холмса», – говорит Яадла.

Ситуация становится критической, когда возникает опасная ситуация или авария. «Многим руководителям товариществ знакома ситуация, когда в одной квартире прорвало трубу, несколько этажей пострадали от воды, но хозяина квартиры, где это произошло, найти невозможно!» – восклицает Яадла.

По его словам, желание живущих в многоквартирном доме людей оставаться анонимными, можно понять. Однако знание, кто живет рядом с вами, значительно повышает чувство безопасности.

«Взаимодействие с другими собственниками нужно в любом случае: можно в случае необходимости попросить помощи или самому прийти на помощь, если сосед в беде. Проникновение в подъезд злоумышленников также может быть пресечено бдительными соседями, знающими друг друга в лицо», – отметил Яадла.

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