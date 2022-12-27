23 декабря полицию вызвали на улицу Соо в Кивиыли, где 34-летняя женщина ударила своего 32-летнего мужа. Полиция задержала женщину.
Для полиции рождественские каникулы были насыщены домашним насилием
24 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний мужчина ударила свою 31-летнюю сожительницу на бульваре Эстония в Ахтме. Полиция задержала мужчину.
Также в канун Рождества в полицию поступило сообщение о том, что 49-летний мужчина душил свою 37-летнюю сожительницу в кваотире в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ. Полиция задержала мужчину.
24 декабря в полицию поступил вызов проспект Кангеласте в Нарве, где 31-летний мужчина ударил свою 35-летнюю напарницу.
25 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 65-летний мужчина ударил свою 70-летнюю сожительницу на улице Пушкина в Нарве. Полиция задержала мужчину.
26 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 35-летний мужчина душил свою сожительницу на улице 26 июля в Нарве. Полиция задержала мужчину.