Продлена компенсация больничных со второго дня болезни

Согласно принятым поправкам, инициированным фракцией Центристской партии, временный порядок компенсации по больничным листам со второго дня болезни продлен на шесть месяцев - до 30 июня 2023 года.

Изначально законопроект предусматривал, что этот порядок компенсации станет постоянным, однако перед вторым чтением парламентская комиссия по социальным делам внесла поправку, согласно которой он продлевается только до конца июня 2023 года.