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Продлена компенсация больничных со второго дня болезни

Эрик Калда
Продлена компенсация больничных со второго дня болезни
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Фото: Пеэтер Лиллевяли

Эстонский парламент на внеочередной сессии принял в среду поправки в законодательство, предусматривающие продление на полгода действующего временного порядка компенсаций по больничным листам.

Согласно принятым поправкам, инициированным фракцией Центристской партии, временный порядок компенсации по больничным листам со второго дня болезни продлен на шесть месяцев - до 30 июня 2023 года.

Изначально законопроект предусматривал, что этот порядок компенсации станет постоянным, однако перед вторым чтением парламентская комиссия по социальным делам внесла поправку, согласно которой он продлевается только до конца июня 2023 года.

За принятие закона проголосовали 54 депутата Рийгикогу, голосов против и воздержавшихся не было.

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