Суд продлил срок пребывания Осипенко под стражей еще на два месяца

В среду Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении содержания под стражей Осипенко как минимум еще на два месяца в ходе досудебного производства.

Двухмесячный срок задержания Николая Осипенко должен был закончиться 3 января.

Постановление Вируского уездного суда обжалованию не подлежит.

3 ноября Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, согласно которому подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не заключали под стражу. По мнению суда, заключение Осипенко под стражу неизбежно необходимо. В тот же день полиция задержала Осипенко и доставила его в Вирускую тюрьму.

По мнению Тартуского окружного суда, уездный суд справедливо установил, что в деле Осипенко есть обоснованные подозрения в совершении преступления, и если он не будет взят под стражу, он может продолжать совершать преступления. В то же время уездный суд необоснованно не взял Осипенко под стражу.

"Нет никаких сомнений в том, что состояние здоровья Николая Осипенко неудовлетворительное, но окружной суд считает неверным вывод уездного суда о том, что жизни и здоровью Осипенко угрожает опасность в тюрьме. По данному делу имеется экспертное заключение, подготовленное 24 октября 2022 года, целью которого было установить, может ли Осипенко находиться под стражей. В нем эксперт высказал мнение об отсутствии прямых противопоказаний для ареста Осипенко при условии обеспечения назначенного ему лечения и регулярного ухода", - счел окружной суд.

В результате разгоревшегося в начале октября коррупционного скандала подозрения вдобавок к Осипенко получили 18 человек. Большинство из них - официальные лица и политики Кохтла-Ярвеского горуправления. Среди них также девять членов горсобрания и два вице-мэра. Среди подозреваемых также бывший председатель горсобрания Тийт Лиллеметс, которому выразили недоверие в конце октября.