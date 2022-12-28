Чт, 29.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Суд продлил срок пребывания Осипенко под стражей еще на два месяца

Эрик Калда
Суд продлил срок пребывания Осипенко под стражей еще на два месяца
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: arhiiv

Подозреваемый в коррупционных преступлениях бизнесмен и политик Николай Осипенко останется под стражей еще как минимум два месяца.

В среду Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении содержания под стражей Осипенко как минимум еще на два месяца в ходе досудебного производства.

Двухмесячный срок задержания Николая Осипенко должен был закончиться 3 января.

Постановление Вируского уездного суда обжалованию не подлежит.

3 ноября Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, согласно которому подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не заключали под стражу. По мнению суда, заключение Осипенко под стражу неизбежно необходимо. В тот же день полиция задержала Осипенко и доставила его в Вирускую тюрьму.

По мнению Тартуского окружного суда, уездный суд справедливо установил, что в деле Осипенко есть обоснованные подозрения в совершении преступления, и если он не будет взят под стражу, он может продолжать совершать преступления. В то же время уездный суд необоснованно не взял Осипенко под стражу.

"Нет никаких сомнений в том, что состояние здоровья Николая Осипенко неудовлетворительное, но окружной суд считает неверным вывод уездного суда о том, что жизни и здоровью Осипенко угрожает опасность в тюрьме. По данному делу имеется экспертное заключение, подготовленное 24 октября 2022 года, целью которого было установить, может ли Осипенко находиться под стражей. В нем эксперт высказал мнение об отсутствии прямых противопоказаний для ареста Осипенко при условии обеспечения назначенного ему лечения и регулярного ухода", - счел окружной суд.

В результате разгоревшегося в начале октября коррупционного скандала подозрения вдобавок к Осипенко получили 18 человек. Большинство из них - официальные лица и политики Кохтла-Ярвеского горуправления. Среди них также девять членов горсобрания и два вице-мэра. Среди подозреваемых также бывший председатель горсобрания Тийт Лиллеметс, которому выразили недоверие в конце октября.

Кохтла-Ярвеское горсобрание в конце октября отстранило от должности горуправление, но поскольку новое горуправление еще не утверждено в должности, то работу продолжает бывшее горуправление. В конце ноября горсобрание избрало новым мэром Вирве Линдер, но она до сих пор не представила на утверждение горсобранию новый состав горуправления. Некоторые подозреваемые также по-прежнему представляют город в советах связанных с городом предприятий и учреждений.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх