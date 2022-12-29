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Новые машины скорой помощи прибыли в Кохтла-Ярве с годовым опозданием

Эрик Калда
, журналист
Новые машины скорой помощи прибыли в Кохтла-Ярве с годовым опозданием
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Новые машины скорой помощи "Mercedes" приступят к работе в Ярвеской части города вместо машин, которые отправятся в резерв.
Новые машины скорой помощи "Mercedes" приступят к работе в Ярвеской части города вместо машин, которые отправятся в резерв. Фото: Karelli Kiirabi

На этой неделе в Кохтла-Ярве прибыли две новые машины скорой помощи, которых ждали еще в начале года, однако из-за трудностей с поставками они задержались.

В начале января "Karell Kiirabi" примет в использование две новые машины скорой помощи "Mercedes-Benz Sprinter". Цена одной машины скорой помощи вместе с новым оборудованием - 135000 евро. Новые машины скорой помощи оснащены совершенно новым оборудованием.

Руководитель службы Идаского региона "Karell Kiirabi" Иветта Саккарт-Линнард сказала, что новые машины скорой помощи более эффективны уже потому, что их чистка после обслуживания пациента с подозрением на инфекционное заболевание не занимает много времени.

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