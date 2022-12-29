В 2023 году в связи с открытием нескольких мер фонда справедливого перехода действующие в Ида-Вирумаа предприятия смогут рассчитывать на несколько новых пособий для осуществления своих инновационных планов.
НАША ЕВРОПА ⟩ Начинающийся год принесет новые возможности для развития предпринимательства в Ида-Вирумаа
В августе этого года можно было начинать ходатайствовать о пособии в рамках меры поддержки крупных инвестиций, образующей около половины всего объема фонда, то есть 153 миллиона евро. По словам занимающегося действующими предприятиями консультанта Ида-Вируского центра предпринимательства Ефима Алешкина, в первой половине нового года откроются две меры и для тех предприятий, чьи инвестиционные планы не достигают десятков миллионов евро, но чья деятельность оказывает значительное влияние на повышение разнообразия местной экономической жизни.
Санаторий "Narva-Jõesuu" планирует новые услуги
АО "Narva-Jõesuu Sanatoorium" планирует ходатайствовать о пособии в рамках меры поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы предлагать новые санаторно-оздоровительные услуги и повысить конкурентоспособность в меняющихся условиях.
- Мы хотим отличаться от других спа, предлагать новые лечебные услуги и услуги по уходу за телом, приобрести для этого оборудование, а также обучить людей, - сказала член правления и главный бухгалтер Юлле Лаан. - Необходимы услуги, которых у других нет.
По ее словам, санаторий - это крупнейший в странах Балтии центр снятия стресса, все больше внимания уделяют здесь также здоровому питанию, чтобы помочь клиентам сбросить вес. "Мы стараемся расширять услуги, связанные с уходом за телом. Они дают также больше платежеспособных клиентов как из Эстонии, так и из Финляндии, Латвии и Литвы", - отметила она.
Для меры повышения наукоемкости предпринимательства Ида-Вирумаа запланировано 50 миллионов евро; цель этой меры - поддержать научную, развивающую и инновационную деятельность внутри предприятия (в том числе заказ и/или проведение прикладных исследований, создание, испытание и пилотирование новых технологий, наем научных работников и т.д.), в результате которой должны появиться продукты и услуги с более высокой добавленной стоимостью. Кроме того, эта мера предназначена для укрепления образовательных и научных учреждений, чтобы поддержать наукоемкость предприятий, а также сотрудничество с научными и развивающими учреждениями, создание лабораторий специального предназначения, наем научных работников и т.п.
Поддержка малого предпринимательства в размере 15 миллионов евро - это в первую очередь пособие для роста, предусматривающее долгосрочное повышение конкурентоспособности действующих в Ида-Вирумаа малых и средних предприятий (МСП) посредством разработки инновационных и имеющих более высокую добавленную стоимость продуктов, услуг, технологий и процессов, а также путем увеличения человеческого и структурного капитала с целью повышения конкурентоспособности и экспортной способности МСП.
По словам Ефима Алешкина, условия и критерии этих мер проходят шлифовку в министерствах. Однако уже сейчас он вносит в ида-вирускую картотеку те предприятия, которые могли бы подойти для этих мер. "Я призываю предприятия проявлять интерес к этим возможностям. Я готов делиться информацией и советом. Вместе планируем и обсуждаем возможности", - сказал он.
Хотя детали мер еще уточняются, но, по словам Алешкина, уже сейчас можно вести подготовку - например, брать ценовые предложения, делать финансовые прогнозы, калькулировать расходы. Пособие для малого предпринимательства предназначено в первую очередь для приобретения и установки нового оборудования, а также для обучения работников. Строительство новых производственных зданий в рамках этой меры финансировать не планируют.
По словам Алешкина, после открытия меры начнут принимать ходатайства в текущем порядке. "Тут действует принцип: кто смел, тот успел. Когда сумма пособий будет исчерпана - то всё", - отметил он.
Главное направление деятельности фонда справедливого перехода - развитие предпринимательства
В фонде справедливого перехода для Ида-Вирумаа запланировано 340 миллионов евро, большая часть из которых - 273 миллиона евро - предназначена для направления деятельности "Разнообразное и умное развитие бизнеса". Между какими мерами и каким образом распределятся 273 миллиона евро?
- Поддержка инвестиций в ида-вируское предпринимательство (в том числе в производство) - 153 миллиона евро (мера открыта)
- Поддержка повышения наукоемкости ида-вируского предпринимательства - 50 миллионов евро (мера откроется в 2023 году)
- Услуги и инфраструктура поддержки диверсификации предпринимательства - 25 миллионов евро (мера откроется в 2023 году)
- Поддержка мелкого предпринимательства - 15 миллионов евро (мера откроется в 2023 году)
- Поддержка трудовой мобильности и перепрофилирования работников сланцевого сектора - 5 миллионов евро (мера откроется в 2023 году)
- Увеличение объема дополнительного обучения, а также развитие и запуск новых учебных программ уровневого обучения в профессиональном и высшем образовании - 25 миллионов евро (мера откроется в 2023 году)
На второе направление деятельности, то есть на создание привлекательной жизненной среды, запланировано 66,7 миллиона евро.
Руководитель Ида-Вирумааского представительства торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв тоже заметил, что уже сейчас стоит задуматься и начать действовать. "Какова идея, что хотят сделать. Затем стоит начать советоваться с консультантом о том, насколько этот план подходит для рамок меры и что надо сделать, чтобы подошел. Когда мера откроется, то надо быть готовыми сразу подать ходатайство", - сказал он.
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