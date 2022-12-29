НАША ЕВРОПА ⟩ Начинающийся год принесет новые возможности для развития предпринимательства в Ида-Вирумаа

В августе этого года можно было начинать ходатайствовать о пособии в рамках меры поддержки крупных инвестиций, образующей около половины всего объема фонда, то есть 153 миллиона евро. По словам занимающегося действующими предприятиями консультанта Ида-Вируского центра предпринимательства Ефима Алешкина, в первой половине нового года откроются две меры и для тех предприятий, чьи инвестиционные планы не достигают десятков миллионов евро, но чья деятельность оказывает значительное влияние на повышение разнообразия местной экономической жизни.

Аквагимнастика в открытом бассейне санатория "Narva-Jõesuu". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Санаторий "Narva-Jõesuu" планирует новые услуги

АО "Narva-Jõesuu Sanatoorium" планирует ходатайствовать о пособии в рамках меры поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы предлагать новые санаторно-оздоровительные услуги и повысить конкурентоспособность в меняющихся условиях.

- Мы хотим отличаться от других спа, предлагать новые лечебные услуги и услуги по уходу за телом, приобрести для этого оборудование, а также обучить людей, - сказала член правления и главный бухгалтер Юлле Лаан. - Необходимы услуги, которых у других нет.

По ее словам, санаторий - это крупнейший в странах Балтии центр снятия стресса, все больше внимания уделяют здесь также здоровому питанию, чтобы помочь клиентам сбросить вес. "Мы стараемся расширять услуги, связанные с уходом за телом. Они дают также больше платежеспособных клиентов как из Эстонии, так и из Финляндии, Латвии и Литвы", - отметила она.