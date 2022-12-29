Михаил Стальнухин баллотируется в Рийгикогу как независимый кандидат

Об этом в четверг корреспонденту rus.err.ee сообщили в пресс-службе Республиканской избирательной комиссии, отметив, что Стальнухин намерен выставить свою кандидатуру по округу Ида-Вирумаа.

Михаил Стальнухин также является действующим депутатом Нарвского горсобрания.

Прием заявлений на регистрацию кандидатов для участия в парламентских выборах стартовал 1 декабря и продлится до 19 января. Стальнухин первым представил необходимые документы.

6 сентября правление Центристской партии исключило его из рядов политической силы.

Поводом для исключения стало сделанное им заявление в русскоязычном видео, размещенном в социальных сетях, о том, что он считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам и назвал членов правительства и премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) фашистами.

Стальнухин - один из популярных политиков в Нарве. На парламентских выборах-2019 он получил в Ида-Вирумаа 2653 голосов, уступив только Яне Тоом (Центристская партия), набравшей 6195 голосов. Всего центристы получили в Ида-Вирумаа на выборах 2019 года 13 700 голосов.

Михаил Стальнухин состоял в Центристской партии с декабря 1996 года.