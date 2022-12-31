ДРУЖИННИК ⟩ Артур Оксанен - боец Алутагузеской дружины, живущий в Финляндии

- Отношение жителей Эстонии к государственной обороне довольно сильно изменилось с началом полномасштабной войны в Украине. В 2014 году, когда русские аннексировали Крым и вторглись в Донецкую и Луганскую области, в "Кайтселийт", очевидно, вступило немало людей.

- Я не могу этого сказать. Я просто позвонил начальнику по персоналу и записался. Первые три года я был поддерживающим участником, потому что посещать учения было непросто, и тогда я действительно редко присутствовал. Позже я стал действующим членом.

- Что вы делаете в "Кайтселийте"?

- Я начальник буксирной бригады. Я окончил Таллиннский техникум по специальности "ремонт автомобилей".

- Вы также успели послужить в Советской армии.

- Да, это было в 1983-1985 годах. Я был в батальоне обороны Прибалтийского военного округа в Риге. Я тогда тоже был в службе техпомощи.

- Давайте сравним российскую технику того времени и технику "Кайтселийта", которая на момент вашего вступления в "Кайтселийт" была еще на довольно хорошем уровне. Есть ли смысл сравнивать эти две вещи?

- Техника "Кайтселийта" уже прошла через Силы обороны. Хотя автомобили, которые появляются в последнее время, немного новее. Когда я вступил в "Кайтселийт", техника была семидесятых годов, но не надо гонять в лес современные машины, напичканные электроникой. Она там особо работать не станет. Там, скорее, должны быть сверхнадежные автомобили.