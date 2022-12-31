Артур Оксанен является членом Алутагузеской дружины "Кайтселийта", но живет в Финляндии. Вторжение России в Украину, начавшееся еще в 2014 году, побудило его вступить в "Кайтселийт". В 2015 году он стал поддерживающим участником "Кайтселийта", а через пару лет - действующим членом "Кайтселийта". "Я хотел что-то сделать, так как раньше работал в погранохране. Я хотел внести свой вклад в государственную оборону", - сказал 57-летний кайтселийтчик.
ДРУЖИННИК ⟩ Артур Оксанен - боец Алутагузеской дружины, живущий в Финляндии
- Отношение жителей Эстонии к государственной обороне довольно сильно изменилось с началом полномасштабной войны в Украине. В 2014 году, когда русские аннексировали Крым и вторглись в Донецкую и Луганскую области, в "Кайтселийт", очевидно, вступило немало людей.
- Я не могу этого сказать. Я просто позвонил начальнику по персоналу и записался. Первые три года я был поддерживающим участником, потому что посещать учения было непросто, и тогда я действительно редко присутствовал. Позже я стал действующим членом.
- Что вы делаете в "Кайтселийте"?
- Я начальник буксирной бригады. Я окончил Таллиннский техникум по специальности "ремонт автомобилей".
- Вы также успели послужить в Советской армии.
- Да, это было в 1983-1985 годах. Я был в батальоне обороны Прибалтийского военного округа в Риге. Я тогда тоже был в службе техпомощи.
- Давайте сравним российскую технику того времени и технику "Кайтселийта", которая на момент вашего вступления в "Кайтселийт" была еще на довольно хорошем уровне. Есть ли смысл сравнивать эти две вещи?
- Техника "Кайтселийта" уже прошла через Силы обороны. Хотя автомобили, которые появляются в последнее время, немного новее. Когда я вступил в "Кайтселийт", техника была семидесятых годов, но не надо гонять в лес современные машины, напичканные электроникой. Она там особо работать не станет. Там, скорее, должны быть сверхнадежные автомобили.
- У россиян есть сверхнадежные автомобили ЗИЛ-131 и ГАЗ-66. Это действительно звери. А что тогда было у "Кайтселийта"? "Мерседесы" еще не прибыли?
- Были машины DAF. Такие и должны быть, гонять в лес электронику, которая на гражданских машинах, особого смысла нет.
- Вы живете в Финляндии, но очень часто участвуете в учебных днях и учениях. Вы ездите в Эстонию каждый раз, когда проходят учения?
- Я посещаю более крупные учения. Я не успеваю посещать учебные занятия по выходным, но на более крупных учениях я присутствовал.
- Это сложно?
- Иногда да. Я сейчас не работаю, но если работа есть, мне все же приходится делать это за счет отпуска. На финского работодателя никак нельзя повлиять. Он говорит, если хочешь - то за счет отпуска.
- Но что это дает вам?
- Это своего рода приятная компания, с которой встречаемся. Если ты долгое время работал в офисе, а потом идешь в лес и занимаешься чем-то отличным от своей повседневной работы, это тоже хорошее разнообразие. Это организация, где проводятся различные курсы. Это действительно компания энтузиастов. Туда не каждый попадет. Человеку приходится жертвовать своим свободным временем.
Образовалась своя компания, и здорово собраться с ними, снова что-то сделать, чтобы отвлечься от повседневной рутины. Двигаешься в лесу, поддерживаешь гособорону. И подаешь пример молодежи.
- Вернемся к текущей ситуации. Когда вы вступили в "Кайтселийт", война в Украине уже началась. Нынешнюю ситуацию украинцы называют интенсивной или активной фазой. Изменилось ли отношение финнов к русским и России с активизацией этой войны?
- Да, особенно повлияло в этом году. Аннексия Крыма не оказала особого влияния на финнов. Конечно, кое-кто тоже критиковал, но к нынешним военным действиям относятся очень критично.
Об этом свидетельствует сам факт вступления Финляндии в НАТО. Раньше я бы не поверил. Но России удалось сделать так, что даже Финляндия и Швеция уже почти в НАТО.
- Есть ли в Финляндии организация, подобная "Кайтселийту"?
- Нет, ее расформировали в 1944 году по требованию русских и больше не восстанавливали.
- Карелию финны не хотят обратно?
- Ну, возможно, некоторые круги хотят, но все понимают, что воссоздание этого потребовало бы очень больших затрат.
- Так что стоит, даже живя в Финляндии, быть членом Алутагузеской дружины?
- Конечно, стоит. Все зависит от того, как ты сам сможешь организовать свое время и деятельность. Наверное, я бы не смог быть в таком подразделении, где каждую неделю учения, но сейчас справляюсь.
Издается в сотрудничестве с Алутагузеской дружиной Кайтселийта.