Народный парк - излюбленное место прогулок горожан, но в зимнее время обычно тут немноголюдно, особенно темными вечерами. Марет Кяйсс и ее коллеги решили оживить парк хотя бы ненадолго, в преддверии Нового года ведь особенно хочется необычных впечатлений. Подобную экскурсию здесь проводили летом и она была востребована. Но зимой, да еще в темное время суток все выглядит по-другому.