В среду вечером избранная мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер представила кандидатов в вице-мэры той группе депутатов, которые предположительно проголосовали за нее как за своего мэра.
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Вирве Линдер представила своим избирателям кандидатов в вице-мэры
Вирве Линдер представила своим избирателям кандидатов в вице-мэры
На должность вице-мэра по хозяйственным вопросам Линдер предложила Айвара Лайнъярва, на пост вице-мэра по социальным вопросам - Ольгу Пихлак, вице-мэра по образованию и культуре - Ити-Янтру Метсамаа.