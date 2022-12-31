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Вирве Линдер представила своим избирателям кандидатов в вице-мэры

Эрик Гамзеев
, журналист
Вирве Линдер представила своим избирателям кандидатов в вице-мэры
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Фото: Matti Kämära / 2 x Erakogu

В среду вечером избранная мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер представила кандидатов в вице-мэры той группе депутатов, которые предположительно проголосовали за нее как за своего мэра.

На должность вице-мэра по хозяйственным вопросам Линдер предложила Айвара Лайнъярва, на пост вице-мэра по социальным вопросам - Ольгу Пихлак, вице-мэра по образованию и культуре - Ити-Янтру Метсамаа.

Трудно было найти кандидатов

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