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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В новогодние праздники было много случаев насилия

1 января 2023 г.
Северное побережье
В новогодние праздники было много случаев насилия
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

1 января в полицию сообщили, что в поселке Мяэтагузе 39-летний мужчина ударил 57-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину.

В тот же день поступило сообщение с улицы Малева в Ахтме, где ударили 51-летнего мужчину. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину.

1 января полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Мыйза в Нарве ударили 41-летнюю женщину. Полицейские задержали 44-летнего мужчину.

В первый день нового года в полицию сообщили также, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 36-летний мужчина ударил свою сожительницу. Полицейские задержали мужчину.

Еще одно сообщение о насилии поступило из Нарвы, где на улице Раху 43-летний мужчина ударил свою 58-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.

1 января полиция получила сообщение, что на проспекте Выйду в Нарве 24-летний мужчина в ходе конфликта ударил 22-летнюю женщину.

Более точные обстоятельства всех этих происшествий выяснит полиция в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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