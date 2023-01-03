1 января в полицию сообщили, что в поселке Мяэтагузе 39-летний мужчина ударил 57-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В новогодние праздники было много случаев насилия
В тот же день поступило сообщение с улицы Малева в Ахтме, где ударили 51-летнего мужчину. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину.
1 января полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Мыйза в Нарве ударили 41-летнюю женщину. Полицейские задержали 44-летнего мужчину.
В первый день нового года в полицию сообщили также, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 36-летний мужчина ударил свою сожительницу. Полицейские задержали мужчину.
Еще одно сообщение о насилии поступило из Нарвы, где на улице Раху 43-летний мужчина ударил свою 58-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.
1 января полиция получила сообщение, что на проспекте Выйду в Нарве 24-летний мужчина в ходе конфликта ударил 22-летнюю женщину.
Более точные обстоятельства всех этих происшествий выяснит полиция в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.