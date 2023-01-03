СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели помогли пожилой женщине

Спасатели часто выезжают на вызовы, когда пожилые люди, живущие в одиночестве, получают травмы в результате падения дома и не могут встать или передвигаться самостоятельно. В худшем случае пострадавший может ожидать помощи часами, прежде чем кто-либо из соседей или прохожих услышит крики о помощи или близкие узнают о человеке, попавшем в беду. Надо адаптировать дома пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями для предотвращения падений с тяжелыми последствиями, сообщила пресс-секретарь Идаского спасательного центра.