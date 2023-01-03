Вечером 1 января спасатели получили вызов на Пуру теэ в городе Йыхви, где пожилая женщина упала и не смогла открыть дверь.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели помогли пожилой женщине
Из-за двери квартиры доносились крики о помощи. Спасатели открыли дверь и перенесли женщину в машину скорой помощи. Женщина, которая жила одна, упала, вероятно, накануне.
Спасатели часто выезжают на вызовы, когда пожилые люди, живущие в одиночестве, получают травмы в результате падения дома и не могут встать или передвигаться самостоятельно. В худшем случае пострадавший может ожидать помощи часами, прежде чем кто-либо из соседей или прохожих услышит крики о помощи или близкие узнают о человеке, попавшем в беду. Надо адаптировать дома пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями для предотвращения падений с тяжелыми последствиями, сообщила пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
В Новый год горели мусорные контейнеры
В ночь на 1 января, сразу после наступления нового года, спасателям пришлось четыре раза выезжать на тушение мусорных контейнеров в Нарве, Кохтла-Ярве и Кивиыли.