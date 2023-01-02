Горсобрание Кохтла-Ярве избрало депутата, осужденного за мошенничество, главой ревизионной комиссии

Поскольку Иванова была единым кандидатом пяти оппозиционных членов Центристской партии в горсобрании и пяти социал-демократов, значит, голоса за Салтыкова поступили от кохтла-ярвеского правящего союза, в который входят избирательный союз "Restart", Партия реформ, депутаты, отколовшиеся от Центристской партии, и избирательный союз "Progress", членом которого является сам Салтыков.