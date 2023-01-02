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Горсобрание Кохтла-Ярве избрало депутата, осужденного за мошенничество, главой ревизионной комиссии

Эрик Гамзеев
, журналист
Горсобрание Кохтла-Ярве избрало депутата, осужденного за мошенничество, главой ревизионной комиссии
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Евгений Салтыков.
Евгений Салтыков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Горсобрание Кохтла-Ярве избрало новым председателем ревизионной комиссии Евгения Салтыкова, который несколько лет назад был осужден за мошенничество и подлог, а также причинение ущерба городу.

Салтыков получил 14 голосов, а соперничавшая с ним бывшая председатель горсобрания Рийна Иванова получила десять голосов.

Поскольку Иванова была единым кандидатом пяти оппозиционных членов Центристской партии в горсобрании и пяти социал-демократов, значит, голоса за Салтыкова поступили от кохтла-ярвеского правящего союза, в который входят избирательный союз "Restart", Партия реформ, депутаты, отколовшиеся от Центристской партии, и избирательный союз "Progress", членом которого является сам Салтыков.

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