Горсобрание Кохтла-Ярве избрало новым председателем ревизионной комиссии Евгения Салтыкова, который несколько лет назад был осужден за мошенничество и подлог, а также причинение ущерба городу.
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Горсобрание Кохтла-Ярве избрало депутата, осужденного за мошенничество, главой ревизионной комиссии
Горсобрание Кохтла-Ярве избрало депутата, осужденного за мошенничество, главой ревизионной комиссии
Салтыков получил 14 голосов, а соперничавшая с ним бывшая председатель горсобрания Рийна Иванова получила десять голосов.