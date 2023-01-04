Третьего января 1920 года в 10.30 замолчали орудия на фронтах Освободительной войны. Как и каждый год, эту дату отметили нынче в Йыхви возложением венков к памятнику в честь Освободительной войны.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На возложении венков в годовщину прекращения огня много говорили о патриотизме
На возложении венков в годовщину прекращения огня много говорили о патриотизме
Однако мир достался тогда не просто. Российская сторона затягивала переговоры, на Нарвском фронте предпринимались массированные атаки. А вдруг переговоры не потребуются и удастся разбить эстонскую сторону? Однако провал на фронте вынудил российскую сторону пойти на серьезные переговоры и компромиссы.