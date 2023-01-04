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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На возложении венков в годовщину прекращения огня много говорили о патриотизме

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
На возложении венков в годовщину прекращения огня много говорили о патриотизме
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По сравнению с прошлым годом слова "война" и "свобода" получили совсем другое значение. Тогда казалось, что освободительные войны остались в Европе в далеком прошлом.
По сравнению с прошлым годом слова "война" и "свобода" получили совсем другое значение. Тогда казалось, что освободительные войны остались в Европе в далеком прошлом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Третьего января 1920 года в 10.30 замолчали орудия на фронтах Освободительной войны. Как и каждый год, эту дату отметили нынче в Йыхви возложением венков к памятнику в честь Освободительной войны.

Однако мир достался тогда не просто. Российская сторона затягивала переговоры, на Нарвском фронте предпринимались массированные атаки. А вдруг переговоры не потребуются и удастся разбить эстонскую сторону? Однако провал на фронте вынудил российскую сторону пойти на серьезные переговоры и компромиссы. 

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