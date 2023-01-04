ГАЛЕРЕЯ ⟩ На возложении венков в годовщину прекращения огня много говорили о патриотизме

Однако мир достался тогда не просто. Российская сторона затягивала переговоры, на Нарвском фронте предпринимались массированные атаки. А вдруг переговоры не потребуются и удастся разбить эстонскую сторону? Однако провал на фронте вынудил российскую сторону пойти на серьезные переговоры и компромиссы.