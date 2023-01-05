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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве украли бытовую технику

2-3 января 2023 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве украли бытовую технику
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

3 января полиция возбудила уголовное дело по факту взлома двери квартиры на улице Вахтра в Кохтла-Ярве и кражи бытовой техники. Первоначальный ущерб составляет 700 евро.

Случаи насилия в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве

2 января в полицию поступило сообщение, что на улице Ору в Нарве ударили 42-летнюю женщину. В качестве подозреваемого полиция задержала 46-летнего мужчину.

В тот же день стало известно, что на Нарвском шоссе в Йыхви 58-летняя женщина ударила 61-летнего мужчину. Полиция задержала женщину.

2 января в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта в Кохтла-Ярве 68-летний мужчина ударил 76-летнего мужчину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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