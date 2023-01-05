СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве украли бытовую технику

Случаи насилия в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве

2 января в полицию поступило сообщение, что на улице Ору в Нарве ударили 42-летнюю женщину. В качестве подозреваемого полиция задержала 46-летнего мужчину.

В тот же день стало известно, что на Нарвском шоссе в Йыхви 58-летняя женщина ударила 61-летнего мужчину. Полиция задержала женщину.

2 января в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта в Кохтла-Ярве 68-летний мужчина ударил 76-летнего мужчину.

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