3 января полиция возбудила уголовное дело по факту взлома двери квартиры на улице Вахтра в Кохтла-Ярве и кражи бытовой техники. Первоначальный ущерб составляет 700 евро.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве украли бытовую технику
2-3 января 2023 г.
В Кохтла-Ярве украли бытовую технику
Случаи насилия в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве
2 января в полицию поступило сообщение, что на улице Ору в Нарве ударили 42-летнюю женщину. В качестве подозреваемого полиция задержала 46-летнего мужчину.
В тот же день стало известно, что на Нарвском шоссе в Йыхви 58-летняя женщина ударила 61-летнего мужчину. Полиция задержала женщину.
2 января в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта в Кохтла-Ярве 68-летний мужчина ударил 76-летнего мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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