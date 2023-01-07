Народный музыкант года Каарин Аамер поддерживает радость исполнительства как в себе, так и в своих учениках

- В прошлом году руководители Кивиылиской школы искусств получали одно признание за другим: директор и учитель музыки Яанус Пылдер был назван Эстонским фольклорным советом наставником года, а вас Эстонское общество народного танца и народной музыки назвало народным музыкантом года.