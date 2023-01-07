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Народный музыкант года Каарин Аамер поддерживает радость исполнительства как в себе, так и в своих учениках

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Народный музыкант года Каарин Аамер поддерживает радость исполнительства как в себе, так и в своих учениках
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Каарин Аамер ищет интересный репертуар, который понравится молодежи и вызовет интерес к игре на каннеле.
Каарин Аамер ищет интересный репертуар, который понравится молодежи и вызовет интерес к игре на каннеле. Фото: Rünno Lahesoo

Каарин Аамер, завуч Кивиылиской школы искусств, преподаватель игры на каннеле и руководитель ансамбля исполнителей на каннеле "Kõuekeeled", ломает границы, одинаково убедительно исполняя вместе со своими учениками рунические песни и поп-музыку.

- В прошлом году руководители Кивиылиской школы искусств получали одно признание за другим: директор и учитель музыки Яанус Пылдер был назван Эстонским фольклорным советом наставником года, а вас Эстонское общество народного танца и народной музыки назвало народным музыкантом года.

- Здорово, что Ида-Вирумаа издалека замечают, на мой взгляд, это самое большое признание. Свою работу мы делаем так, как делаем.

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