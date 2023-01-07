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Больше всего денег на снос пустующих домов получат Нарва и Кохтла-Ярве, меньше всего - Тойла

Северное побережье
Больше всего денег на снос пустующих домов получат Нарва и Кохтла-Ярве, меньше всего - Тойла
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: arhiiv

Министерство финансов составило схему распределения миллиона евро, выделенного государством самоуправлениям Ида-Вирумаа на снос пустующих зданий.

Согласно схеме, половину суммы пособий данного тура поделят между всеми самоуправлениями поровну, а вторую половину распределят на основании числа жителей в каждом самоуправлении.

Так, на самую крупную сумму претендует город Нарва (267342 евро), за ним следует город Кохтла-Ярве (184946 евро). Городу Силламяэ достанется 108681 евро, Йыхвиской волости - 104797 евро, Люганузеской волости - 93635 евро, городу Нарва-Йыэсуу - 80389 евро, Алутагузеской волости - 80184 евро, Тойлаской волости - 80026 евро.

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