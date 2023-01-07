Министерство финансов составило схему распределения миллиона евро, выделенного государством самоуправлениям Ида-Вирумаа на снос пустующих зданий.
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Больше всего денег на снос пустующих домов получат Нарва и Кохтла-Ярве, меньше всего - Тойла
Больше всего денег на снос пустующих домов получат Нарва и Кохтла-Ярве, меньше всего - Тойла
Согласно схеме, половину суммы пособий данного тура поделят между всеми самоуправлениями поровну, а вторую половину распределят на основании числа жителей в каждом самоуправлении.