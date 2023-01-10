Шестого января был последний день работы исполняющего обязанности руководителя кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" Михаила Кастрицкого. В пятницу он поблагодарил коллектив за сотрудничество и передал бразды правления своему заместителю Юрию Блинову.
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Михаил Кастрицкий больше не руководит Кохтла-Ярвеским спортцентром
Михаил Кастрицкий больше не руководит Кохтла-Ярвеским спортцентром
Михаил Кастрицкий сказал, что написал заявление об уходе по собственному желанию и это связано с тем, что получил предложение о новой работе, на которое согласился.