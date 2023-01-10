Михаил Кастрицкий больше не руководит Кохтла-Ярвеским спортцентром

Михаил Кастрицкий сказал, что написал заявление об уходе по собственному желанию и это связано с тем, что получил предложение о новой работе, на которое согласился.

- Пока не хочу озвучивать, куда ухожу, договор не подписан, еще идут обсуждения, но могу сказать, что буду заниматься тем, что нравится и что умею, новая работа будет не менее трудным, но таким же интересным вызовом для меня, - объяснил он.