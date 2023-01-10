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Михаил Кастрицкий больше не руководит Кохтла-Ярвеским спортцентром

Ирина Кивисельг
, журналист
Михаил Кастрицкий больше не руководит Кохтла-Ярвеским спортцентром
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Михаил Кастрицкий руководил спортцентром три года, за это время в Кохтла-Ярве появился новый бассейн.
Михаил Кастрицкий руководил спортцентром три года, за это время в Кохтла-Ярве появился новый бассейн. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Шестого января был последний день работы исполняющего обязанности руководителя кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" Михаила Кастрицкого. В пятницу он поблагодарил коллектив за сотрудничество и передал бразды правления своему заместителю Юрию Блинову.

Михаил Кастрицкий сказал, что написал заявление об уходе по собственному желанию и это связано с тем, что получил предложение о новой работе, на которое согласился.

- Пока не хочу озвучивать, куда ухожу, договор не подписан, еще идут обсуждения, но могу сказать, что буду заниматься тем, что нравится и что умею, новая работа будет не менее трудным, но таким же интересным вызовом для меня, - объяснил он.

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