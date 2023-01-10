Спасательный департамент согласился вернуть большую часть денег, которые он назначил целевому учреждению "Narva Linnaelamu" в виде штрафа.
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Спасательный департамент вернул штрафные деньги "Narva Linnaelamu"
Спасательный департамент вернул штрафные деньги "Narva Linnaelamu"
Целевое учреждение "Narva Linnaelamu" было создано Нарвским горуправлением и в основном занимается управлением семью общежитиями, принадлежащими городу. Однако на балансе целевого учреждения значится единственное здание по адресу: ул. Герасимова, 16а, Нарва. Это большое здание, в котором когда-то располагался детский сад, но в последние годы в нем работают разные арендаторы: швейное производство, детская игровая комната и т.д.