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Спасательный департамент вернул штрафные деньги "Narva Linnaelamu"

Эрик Калда
, журналист
Спасательный департамент вернул штрафные деньги "Narva Linnaelamu"
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Бывшее здание детского сада по адресу: ул. Герасимова, 16а, переданное в пользование разным арендаторам, долгие годы было предметом спора между Спасательным департаментом и "Narva Linnaelamu", пока, наконец, не была достигнута договоренность о том, что Спасательный департамент вернет деньги, взысканные с владельца.
Бывшее здание детского сада по адресу: ул. Герасимова, 16а, переданное в пользование разным арендаторам, долгие годы было предметом спора между Спасательным департаментом и "Narva Linnaelamu", пока, наконец, не была достигнута договоренность о том, что Спасательный департамент вернет деньги, взысканные с владельца. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Спасательный департамент согласился вернуть большую часть денег, которые он назначил целевому учреждению "Narva Linnaelamu" в виде штрафа.

Целевое учреждение "Narva Linnaelamu" было создано Нарвским горуправлением и в основном занимается управлением семью общежитиями, принадлежащими городу. Однако на балансе целевого учреждения значится единственное здание по адресу: ул. Герасимова, 16а, Нарва. Это большое здание, в котором когда-то располагался детский сад, но в последние годы в нем работают разные арендаторы: швейное производство, детская игровая комната и т.д.

Предписание ждало годами

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