Спасательный департамент вернул штрафные деньги "Narva Linnaelamu"

Бывшее здание детского сада по адресу: ул. Герасимова, 16а, переданное в пользование разным арендаторам, долгие годы было предметом спора между Спасательным департаментом и "Narva Linnaelamu", пока, наконец, не была достигнута договоренность о том, что Спасательный департамент вернет деньги, взысканные с владельца.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik