МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.01-19.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 13 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: зимние истории для детей.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - вечер отдыха "Старый Новый год". Билет - 3 евро.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - Кийклаский общинный театр представляет: "August ja Julia" / "Август и Юлия", пьеса, написанная совместными усилиями Урмаса Леннука, Руть Линнард и общины по произведениям Августа фон Коцебу и Фридриха Густава Арвелиуса. Билет - 3 евро.

Суббота, 14 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: зимние истории для детей.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Секрет рождественской елки". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - благотворительный концерт "Веселая карусель".

Воскресенье, 15 января

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Госпожа Метелица", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Год движения начинаем с танца!". Выступают танцевальные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры: "Viis Tähte", "Rütm", "A.C.D.", "Luxor". Также вас ждут танцевальные мастер-классы и подвижные игры! Вход свободный.

Среда, 18 января