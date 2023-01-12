Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 января.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.01-19.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 13 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: зимние истории для детей.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - вечер отдыха "Старый Новый год". Билет - 3 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - Кийклаский общинный театр представляет: "August ja Julia" / "Август и Юлия", пьеса, написанная совместными усилиями Урмаса Леннука, Руть Линнард и общины по произведениям Августа фон Коцебу и Фридриха Густава Арвелиуса. Билет - 3 евро.
Суббота, 14 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: зимние истории для детей.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Секрет рождественской елки". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - благотворительный концерт "Веселая карусель".
Воскресенье, 15 января
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Госпожа Метелица", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Год движения начинаем с танца!". Выступают танцевальные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры: "Viis Tähte", "Rütm", "A.C.D.", "Luxor". Также вас ждут танцевальные мастер-классы и подвижные игры! Вход свободный.
Среда, 18 января
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 14.30 - совместный концерт друзей аккордеона. Выступают юные аккордеонисты Йыхви, Ахтме, Силламяэ, Нарвы и Ласнамяэской музыкальной школы. В гостях - студенты отделения аккордеона Эстонской академии музыки и театра. Бесплатно.
СПОРТ
Суббота, 14 января
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В бассейне кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" в 11.30 - многоборье по плаванию СК "Дилан", посвященное началу года.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 13.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Panter" (Таллинн).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).
Воскресенье, 15 января
* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском спортцентре - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: 15.00 - "Narva United FC II" - ФК "Äksi Wolves", 17.00 - СК "Ganza" (Нарва) - СК "Kadrina Vitamin Well".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Otepää".
* В Вокаском Доме спорта в 17.00 - народная лига по футзалу: ФК "Viru Energy" - "Püssi SK".
Среда, 18 января
* В Кохтла-Нымме в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United FC II" - ФК "Cosmos" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Суббота, 14 января
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 11.00 - мастер-класс "Поделки из ниток". Приглашаем детей и взрослых. Руководитель - Татьяна Ивушкина.
* В Пагари у мемориального камня и у общественного дома в 12.00 - празднование 104-й годовщины Пагариского сражения.
* В Нарва-Йыэсуу в "Medical SPA" (ул. Айа, 3) в 12.00 - день пирогов. Приходите за пирогами и приносите свои! Для участия в соревновании необходимо зарегистрироваться: jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee, тел. 5871 0230.
* В Алайыэском общественном доме в 13.00 - празднование старого Нового года. Игры и развлечения. Кофейно-чайный стол.
* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества (ул. Эндла, 4) в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "Этот стаый Новый год...". Билет - 3 евро.
Среда, 18 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мелкой формы. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - клуб интересных встреч: в гостях писатель и руководитель Сагадиского лесного музея Айн Кютт.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.