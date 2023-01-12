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Государство организует для ида-вируских школьников поездки за пределы уезда для знакомства с культурой Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
Государство организует для ида-вируских школьников поездки за пределы уезда для знакомства с культурой Эстонии
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Ида-вирумааские школьники в шествии на проходившем в последний раз в 2017 году молодежном празднике песни и танца.
Ида-вирумааские школьники в шествии на проходившем в последний раз в 2017 году молодежном празднике песни и танца. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В результате сотрудничества разных госучреждений в начавшемся году ида-вируских учеников 6-12-х классов и их учителей будут знакомить с культурой Эстонии за пределами Ида-Вирумаа.

В рамках первой части Программы послов культуры стоимостью 400000 евро для учителей эстонского языка и литературы, истории и обществоведения, а также для руководителей занятий по интересам будут организованы инфодень, учебные поездки в расположенные в разных городах Эстонии музеи, театры и другие учреждения культуры, а также будет составлена программа для учеников, сказала руководитель программы, ида-вирумааский специалист по культуре Эстонского центра народной культуры Анне Уттендорф.

- Во второй части программы эти же учителя повезут учеников своих школ в учебные поездки по разным культурным местам Эстонии. Среди прочего посетят также проводимый летом молодежный праздник песни и танца, - добавила Уттендорф.

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