Государство организует для ида-вируских школьников поездки за пределы уезда для знакомства с культурой Эстонии

В рамках первой части Программы послов культуры стоимостью 400000 евро для учителей эстонского языка и литературы, истории и обществоведения, а также для руководителей занятий по интересам будут организованы инфодень, учебные поездки в расположенные в разных городах Эстонии музеи, театры и другие учреждения культуры, а также будет составлена программа для учеников, сказала руководитель программы, ида-вирумааский специалист по культуре Эстонского центра народной культуры Анне Уттендорф.