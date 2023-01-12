СПАСАТЕЛИ ⟩ Курение на балконе привело к пожару в квартирах

К моменту прибытия спасателей запах дыма ощущался на верхнем этаже лестничной клетки. Спасатели проникли в задымленную квартиру и вынесли мужчину, которого передали скорой помощи.

Возгорание произошло на балконе квартиры.

При осмотре верхней и нижней квартир спасатели обнаружили, что огонь перекинулся через аварийный люк в потолке балкона на верхнюю квартиру.

Спасатели ликвидировали возгорание еще в одной квартире. Другие квартиры в подъезде также были проверены, а состояние здоровья жильца одной квартиры проконтролировали сотрудники скорой помощи. Никто из пострадавших не нуждался в госпитализации.

Балкон и кухня квартиры сильно пострадали от пожара, в квартире не было датчика дыма. Причиной возгорания стало неосторожное курение на балконе.

От камина загорелся пол

Днем 10 января спасателей вызвали на улицу Роху в Кивиыли. Сообщалось, что из-под пола за пеллетным камином шел дым, а в доме сработал датчик дыма.

Для установления очага возгорания котел был отодвинут, внутри пола было обнаружено прогоревшее место и его пришлось вскрыть. Спасатели выгребли из-под пола горячую золу.