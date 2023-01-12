Чт, 12.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СПАСАТЕЛИ ⟩ Курение на балконе привело к пожару в квартирах

10 января 2023 г.
Северное побережье
Курение на балконе привело к пожару в квартирах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 10 января в центр тревоги поступило сообщение о возгорании на балконе многоквартирного дома на улице Пяхклимяэ в Нарве.

К моменту прибытия спасателей запах дыма ощущался на верхнем этаже лестничной клетки. Спасатели проникли в задымленную квартиру и вынесли мужчину, которого передали скорой помощи.

Возгорание произошло на балконе квартиры.

При осмотре верхней и нижней квартир спасатели обнаружили, что огонь перекинулся через аварийный люк в потолке балкона на верхнюю квартиру.

Спасатели ликвидировали возгорание еще в одной квартире. Другие квартиры в подъезде также были проверены, а состояние здоровья жильца одной квартиры проконтролировали сотрудники скорой помощи. Никто из пострадавших не нуждался в госпитализации.

Балкон и кухня квартиры сильно пострадали от пожара, в квартире не было датчика дыма. Причиной возгорания стало неосторожное курение на балконе. 

От камина загорелся пол

Днем 10 января спасателей вызвали на улицу Роху в Кивиыли. Сообщалось, что из-под пола за пеллетным камином шел дым, а в доме сработал датчик дыма.

Для установления очага возгорания котел был отодвинут, внутри пола было обнаружено прогоревшее место и его пришлось вскрыть. Спасатели выгребли из-под пола горячую золу.

Причиной возгорания могла быть выпавшая из отверстия соединительного дымохода горячая зола, из-за которой деревянный пол и воспламенился.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх