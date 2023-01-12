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Йыхвиский концертный дом возглавит Михаил Кастрицкий

Северное побережье
Йыхвиский концертный дом возглавит Михаил Кастрицкий
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Михаил Кастрицкий, который более трех лет был исполняющим обязанности директора Кохтла-Ярвеского спортцентра, в конце прошлой недели покинул свой пост, чтобы с 16 января возглавить Йыхвиский концертный дом.
Михаил Кастрицкий, который более трех лет был исполняющим обязанности директора Кохтла-Ярвеского спортцентра, в конце прошлой недели покинул свой пост, чтобы с 16 января возглавить Йыхвиский концертный дом. Фото: Eesti Kontsert

С понедельника, 16 января, Йыхвиский концертный дом возглавит Михаил Кастрицкий, который много лет участвует в развитии культурной и спортивной жизни Ида-Вирумаа.

- Мы искали руководителя Йыхвиского концертного дома, который бы хорошо знал Ида-Вирумаа, местную культурную жизнь и ожидания публики и у которого было бы горячее желание снова сделать Йыхвиский концертный дом центром культурной жизни Ида-Вирумаа, - сказала Керту Орро, руководитель "Eesti Kontsert", управляющего Йыхвиским концертным домом.

По ее словам, у Михаила Кастрицкого есть и необходимые знания, и искреннее желание. "Я считаю, что это даст сигнал всем жителям Ида-Вирумаа о том, что если ты способный, трудолюбивый и целеустремленный, то рядом с домом есть все возможности реализовать себя", - сказала Орро.

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