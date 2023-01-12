Йыхвиский концертный дом возглавит Михаил Кастрицкий

- Мы искали руководителя Йыхвиского концертного дома, который бы хорошо знал Ида-Вирумаа, местную культурную жизнь и ожидания публики и у которого было бы горячее желание снова сделать Йыхвиский концертный дом центром культурной жизни Ида-Вирумаа, - сказала Керту Орро, руководитель "Eesti Kontsert", управляющего Йыхвиским концертным домом.

По ее словам, у Михаила Кастрицкого есть и необходимые знания, и искреннее желание. "Я считаю, что это даст сигнал всем жителям Ида-Вирумаа о том, что если ты способный, трудолюбивый и целеустремленный, то рядом с домом есть все возможности реализовать себя", - сказала Орро.