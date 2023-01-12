С понедельника, 16 января, Йыхвиский концертный дом возглавит Михаил Кастрицкий, который много лет участвует в развитии культурной и спортивной жизни Ида-Вирумаа.
Для подписчиков
Йыхвиский концертный дом возглавит Михаил Кастрицкий
Йыхвиский концертный дом возглавит Михаил Кастрицкий
- Мы искали руководителя Йыхвиского концертного дома, который бы хорошо знал Ида-Вирумаа, местную культурную жизнь и ожидания публики и у которого было бы горячее желание снова сделать Йыхвиский концертный дом центром культурной жизни Ида-Вирумаа, - сказала Керту Орро, руководитель "Eesti Kontsert", управляющего Йыхвиским концертным домом.