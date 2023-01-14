СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В столкновении грузовика и легкового автомобиля пострадали два человека

В полдень 12 января на 152-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Тойлаской волости, недалеко от перекрестка Кохтла-Ярве, грузовик "Mercedes-Benz Axor", которым управлял 38-летний мужчина, по предварительным данным, из-за сильного ветра выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "SAAB 9-3", за рулем которого находился 39-летний мужчина.