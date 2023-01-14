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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В столкновении грузовика и легкового автомобиля пострадали два человека

12 января 2023 г.
Северное побережье
В столкновении грузовика и легкового автомобиля пострадали два человека
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

В полдень 12 января на 152-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Тойлаской волости, недалеко от перекрестка Кохтла-Ярве, грузовик "Mercedes-Benz Axor", которым управлял 38-летний мужчина, по предварительным данным, из-за сильного ветра выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "SAAB 9-3", за рулем которого находился 39-летний мужчина.

Водитель "Saab" и его 32-летняя пассажирка были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

В Кохтла-Ярве девушку сбила машина

Днем 12 января около автобусной остановки "Кява" в Кохтла-Ярве 46-летний водитель грузовика "Scania P114" сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В Кохтла-Ярве ударили женщину

12 января в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве ударили 50-летнюю женщину. В качестве подозреваемого полиция задержала 62-летнего мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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