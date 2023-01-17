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Начало года в Йыхвиском концертном доме насыщенным не будет, но популярные фестивали состоятся

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Начало года в Йыхвиском концертном доме насыщенным не будет, но популярные фестивали состоятся
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"Только в декабре стало заметно, что мы начинаем выходить из ковида - люди чувствуют, что хотят снова попасть на концерт", - говорит руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро.
"Только в декабре стало заметно, что мы начинаем выходить из ковида - люди чувствуют, что хотят снова попасть на концерт", - говорит руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро говорит, что для обеспечения дальнего забега необходимо временно смириться с не такой плотной программой, к какой публика привыкла.

- Если посмотреть программу первого полугодия Йыхвиского концертного дома, то находишь там единичные концерты. Это только в Йыхви так или зрителям в Таллинне, Тарту и Пярну тоже придется смириться с не столь насыщенной программой?

- Программа вообще менее насыщенная, чем была раньше. Это явно остаточные явления периода ковида: глядя на финансовые возможности "Eesti Kontsert" в 2023 году, мы поняли, что среди прочего нам также необходимо слегка свернуть нашу основную деятельность. Это как в Йыхви, Тарту, Пярну, так и в действительности в Таллинне, где у нас была гораздо более плотная программа.

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