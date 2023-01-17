Начало года в Йыхвиском концертном доме насыщенным не будет, но популярные фестивали состоятся

- Если посмотреть программу первого полугодия Йыхвиского концертного дома, то находишь там единичные концерты. Это только в Йыхви так или зрителям в Таллинне, Тарту и Пярну тоже придется смириться с не столь насыщенной программой?

- Программа вообще менее насыщенная, чем была раньше. Это явно остаточные явления периода ковида: глядя на финансовые возможности "Eesti Kontsert" в 2023 году, мы поняли, что среди прочего нам также необходимо слегка свернуть нашу основную деятельность. Это как в Йыхви, Тарту, Пярну, так и в действительности в Таллинне, где у нас была гораздо более плотная программа.