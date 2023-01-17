Руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро говорит, что для обеспечения дальнего забега необходимо временно смириться с не такой плотной программой, к какой публика привыкла.
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Начало года в Йыхвиском концертном доме насыщенным не будет, но популярные фестивали состоятся
Начало года в Йыхвиском концертном доме насыщенным не будет, но популярные фестивали состоятся
- Если посмотреть программу первого полугодия Йыхвиского концертного дома, то находишь там единичные концерты. Это только в Йыхви так или зрителям в Таллинне, Тарту и Пярну тоже придется смириться с не столь насыщенной программой?