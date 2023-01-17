14 января полиция получила сообщение, что в Оруской части города Кохтла-Ярве в общественном месте на улице Вирмализе 41-летний мужчина целился из похожего на оружие предмета в 31-летнего мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Размахивавшего газовым пистолетом мужчину задержали
Полицейские задержали мужчину с оружием и забрали на хранение находившийся у него в руках газовый пистолет.
В Нарве юноша и девушка попали под машину
Вечером 15 января на пешеходном переходе у дома №13 на улице Харидузе в Нарве 44-летний водитель на легковом автомобиле "Toyota Avensis" совершил наезд на 17-летнего парня и 16-летнюю девушку. Молодому человеку оказали первую помощь на месте, а девушку доставили в Нарвскую больницу.
В Тойла женщина ударила мужчину
13 января в полицию сообщили, что в Тойлаской волости 67-летняя женщина ударила 60-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося определит полиция в ходе уголовного производства.
В барах побили женщин
15 января полиция получила сообщение, что в увеселительном заведении на улице Раквере в Нарве ударили 34-летнюю женщину.
15 января полиция получила сообщение, что в увеселительном заведении в Кохтла-Ярве ударили двух женщин. Полицейские задержали 38-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося определит полиция в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.