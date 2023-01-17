СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Размахивавшего газовым пистолетом мужчину задержали

Полицейские задержали мужчину с оружием и забрали на хранение находившийся у него в руках газовый пистолет.

В Нарве юноша и девушка попали под машину

Вечером 15 января на пешеходном переходе у дома №13 на улице Харидузе в Нарве 44-летний водитель на легковом автомобиле "Toyota Avensis" совершил наезд на 17-летнего парня и 16-летнюю девушку. Молодому человеку оказали первую помощь на месте, а девушку доставили в Нарвскую больницу.

В Тойла женщина ударила мужчину

13 января в полицию сообщили, что в Тойлаской волости 67-летняя женщина ударила 60-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося определит полиция в ходе уголовного производства.

В барах побили женщин

15 января полиция получила сообщение, что в увеселительном заведении на улице Раквере в Нарве ударили 34-летнюю женщину.

15 января полиция получила сообщение, что в увеселительном заведении в Кохтла-Ярве ударили двух женщин. Полицейские задержали 38-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося определит полиция в ходе уголовного производства.

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