Полет йыхвиской "жар-птицы" налаживается

При ничьей 2:2 решающие голы забили недавно присоединившиеся к йыхвиской команде Денис Куликов и Денис Тяпкин, которые играли в большой футбол в эстонской лиге мастеров. Почти двухметровый Тяпкин, воспитанник ида-вирумааского футбола, в составе ныммеского "Kalju" стал чемпионом Эстонии, выиграл серебро с силламяэским "Kalev" и дважды представлял взрослую сборную Эстонии в турне по Океании.