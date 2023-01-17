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Полет йыхвиской "жар-птицы" налаживается

Эрик Гамзеев
, журналист
Полет йыхвиской "жар-птицы" налаживается
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В конце октября йыхвиский "Phoenix" обыграл "Rummu Dünamo" дома со счетом 5:4, а теперь и на выезде - 4:2.
В конце октября йыхвиский "Phoenix" обыграл "Rummu Dünamo" дома со счетом 5:4, а теперь и на выезде - 4:2. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В чемпионате Эстонии по мини-футболу разгон набирает йыхвиский "Phoenix", обыгравший в последнем туре "Rummu Dünamo" со счетом 4:2.

При ничьей 2:2 решающие голы забили недавно присоединившиеся к йыхвиской команде Денис Куликов и Денис Тяпкин, которые играли в большой футбол в эстонской лиге мастеров. Почти двухметровый Тяпкин, воспитанник ида-вирумааского футбола, в составе ныммеского "Kalju" стал чемпионом Эстонии, выиграл серебро с силламяэским "Kalev" и дважды представлял взрослую сборную Эстонии в турне по Океании.

Если в конце ноября и первой половине декабря новичок чемпионской серии "Phoenix" в трех играх подряд потерпел крупные поражения, то с тех пор команда идет на подъеме, выиграв пять игр подряд и поднявшись в турнирной таблице с 18 очками на четвертое место.

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