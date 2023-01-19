МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.01-26.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 - концерт "Kontrastid" / "Контрасты". Выступают Сильвия Ильвес (виолончель) и Нарвский симфонический оркестр. Билет - 8 евро.

Среда, 25 января

* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - концерт "Песни Высоцкого". В программе хиты Владимира Высоцкого в исполнении музыкального коллектива "Timur & Partizanid" (Таллинн). Выступят и музыканты Ида-Вирумаа. Вход бесплатный.

СПОРТ

Четверг, 19 января

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 3-й круг 20-го сезона Мяэтагузеской викторины. Ожидаются команды из 3-х человек.

Пятница, 20 января

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Keila korvpallikool".

Суббота, 21 января

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.30 - 42-й мемориал Аво Талпаса по греко-римской борьбе. В рамках турнира в шахматном зале до воскресенья работает выставка вымпелов на спортивную тематику.

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу, финал: "Toila" - БК "HITO"/"Suurköögid".

Воскресенье, 22 января

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 9.30 - детский турнир по вольной борьбе.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - Ийзакуская викторина.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ).

Вторник, 24 января

* Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, четвертьфинал: "Narva United FC II" - ФК "Cosmos" (Таллинн).

Четверг, 26 января

* В Ахтмеском спортхолле в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике в закрытых помещениях.

РАЗНОЕ

Пятница, 20 января

* В Люганузеском народном доме в 19.00 - Люганузеский танцевальный клуб: танцы южной Эстонии. Ведущая вечера - Кадри Лепассон. Билет - 3 евро.

Среда, 25 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мелкой формы. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Фото: Eesti Kultuurkapital