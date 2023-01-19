Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 26 января.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.01-26.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 20 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: сказка о зайчонке.
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - вечер рассказов с Полиной Черкасовой.
Суббота, 21 января
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция-программа "Новый год на картинах художников".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: начало года Кролика по китайскому календарю.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 14.00 - поэтический концерт памяти Игоря Северянина "Позовите меня - я прочту вам себя, Я прочту вам себя, как никто не прочтет…". Стихи и романсы Игоря Северянина представляют Валерий Чигасов и Алла Якубова. Пианист Андраник Кечек исполнит произведения Чайковского, Рахманинова, Шопена, Валгре и Пуччини. Вход бесплатный.
* В Нарвской художественной резиденции (NART) в 16.00 - "Неоднозначные памятники. Взгляд из Нарвы". Мероприятие будет проходить на эстонском языке с синхронным переводом на русский. Участие бесплатное. Необходимо зарегистрироваться. Эстонский музей архитектуры, NART и Эстонская академия художеств совместно организуют беседу "(H)ARUTUS Narva" о том, как сохранить память.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Jazz Time Club": Пилле-Рите Рей и Андре Маакер: "Duo de Janeiro". Вход бесплатный.
Воскресенье, 22 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - XVII фестиваль старинного танца "Миньон". Гость программы - танцевальная группа "Mathilde" из Тартумаа. После концерта состоится мастер-класс по старинным бальным танцам. Вход бесплатный.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 - концерт "Kontrastid" / "Контрасты". Выступают Сильвия Ильвес (виолончель) и Нарвский симфонический оркестр. Билет - 8 евро.
Среда, 25 января
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - концерт "Песни Высоцкого". В программе хиты Владимира Высоцкого в исполнении музыкального коллектива "Timur & Partizanid" (Таллинн). Выступят и музыканты Ида-Вирумаа. Вход бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 19 января
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 3-й круг 20-го сезона Мяэтагузеской викторины. Ожидаются команды из 3-х человек.
Пятница, 20 января
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Keila korvpallikool".
Суббота, 21 января
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.30 - 42-й мемориал Аво Талпаса по греко-римской борьбе. В рамках турнира в шахматном зале до воскресенья работает выставка вымпелов на спортивную тематику.
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу, финал: "Toila" - БК "HITO"/"Suurköögid".
Воскресенье, 22 января
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 9.30 - детский турнир по вольной борьбе.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - Ийзакуская викторина.
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ).
Вторник, 24 января
* Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, четвертьфинал: "Narva United FC II" - ФК "Cosmos" (Таллинн).
Четверг, 26 января
* В Ахтмеском спортхолле в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике в закрытых помещениях.
РАЗНОЕ
Пятница, 20 января
* В Люганузеском народном доме в 19.00 - Люганузеский танцевальный клуб: танцы южной Эстонии. Ведущая вечера - Кадри Лепассон. Билет - 3 евро.
Среда, 25 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мелкой формы. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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