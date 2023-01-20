Покинувший весной прошлого года должность директора Нарвского колледжа Тартуского университета Марек Саммул с 23 января приступает к работе на посту директора расположенной в Тартумаа Эльваской гимназии.
Бывший директор Нарвского колледжа занял бывшую должность директора Ярвеской школы
Бывший директор Нарвского колледжа занял бывшую должность директора Ярвеской школы
В Эльва место школьного руководителя освободилось 1 сентября прошлого года, когда бывший директор Тармо Пост победил в конкурсе на замещение должности директора государственной Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы и переехал в Ида-Вирумаа.
Марек Саммул возглавлял Нарвский колледж около двух с половиной лет. С мая прошлого года Нарвский колледж возглавил Индрек Рейманд.