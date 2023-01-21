СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина попала под машину на пешеходном переходе

В четверг в половине шестого вечера в Йыхвиской волости на 5-м километре шоссе Йыхви - Тарту 33-летний мужчина на легковом автомобиле "Volkswagen Passat" совершил наезд на 63-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.