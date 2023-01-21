В четверг в половине шестого вечера в Йыхвиской волости на 5-м километре шоссе Йыхви - Тарту 33-летний мужчина на легковом автомобиле "Volkswagen Passat" совершил наезд на 63-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина попала под машину на пешеходном переходе
18-19 января 2023 г.
Женщина попала под машину на пешеходном переходе
Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Угрожавшего полицейскому задержали
Вечером 18 января на улице Раху в Йыхви 37-летний мужчина угрожал находившемуся при исполнении служебных обязанностей патрульному полицейскому. Полиция задержала мужчину.
В деревне Аа ударили мужчину
19 января в полицию сообщили, что в деревне Аа Люганузеской волости ударили 70-летнего мужчину. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 45-летнего мужчину.
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Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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