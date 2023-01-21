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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина попала под машину на пешеходном переходе

18-19 января 2023 г.
Северное побережье
Женщина попала под машину на пешеходном переходе
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В четверг в половине шестого вечера в Йыхвиской волости на 5-м километре шоссе Йыхви - Тарту 33-летний мужчина на легковом автомобиле "Volkswagen Passat" совершил наезд на 63-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Угрожавшего полицейскому задержали

Вечером 18 января на улице Раху в Йыхви 37-летний мужчина угрожал находившемуся при исполнении служебных обязанностей патрульному полицейскому. Полиция задержала мужчину.

В деревне Аа ударили мужчину

19 января в полицию сообщили, что в деревне Аа Люганузеской волости ударили 70-летнего мужчину. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 45-летнего мужчину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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