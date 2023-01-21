"Скорый поезд на праздник песни уже отходит", - дает в среду старт ида-вирумааский координатор праздника песни и танца Анне Уттендорф. В Ида-Вирумаа предварительные репетиции начнутся с выступления хоров мальчиков в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Поющие мальчики Йыхвиской основной школы Хендрик Метсаталу и Таури Ныммисте считают, что их хор находится на хорошем уровне и летом сможет спеть под аркой Певческого поля. Решающее выступление состоится в апреле. В первом предварительном просмотре они по воле жребия должны показать, насколько хорошо они поняли новое произведение Кадри Вооранд "Kõik on alles ees".