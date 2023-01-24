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ВЫБОРА НЕТ ⟩ Либо собьют, либо обольют грязью

Ирина Кивисельг
, журналист
Либо собьют, либо обольют грязью
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Маре Пынчина говорит, что на этом участке дороги каждый шаг - опасность.
Маре Пынчина говорит, что на этом участке дороги каждый шаг - опасность. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Жители небольшого участка Нарвского шоссе в Йыхви страдают из-за того, что проезжая дорога проходит почти у заборов, пройти пешком около трехсот метров до ближайшего тротуара - настоящий квест. Власти ничего не обещают.

- Живем словно загнанные в угол, - возмущается жительница дома №188 Маре Пынчина. - Если выехать на машине из ворот можно, то дойти пешком до автобусной остановки - сплошной стресс, особенно в темное время. Двигаться приходится даже не по обочине, а по проезжей части, вот и трясешься каждый раз - либо тебя какой-то лихач собьет, которых хватает, либо обольют грязью с ног до головы.

По словам Маре, они неоднократно обращались в Йыхвискую волость с требованием как-то изменить ситуацию, но тщетно. Хотя бы столбы освещения поставили - да и то на противоположной стороне.

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