ВЫБОРА НЕТ ⟩ Либо собьют, либо обольют грязью

- Живем словно загнанные в угол, - возмущается жительница дома №188 Маре Пынчина. - Если выехать на машине из ворот можно, то дойти пешком до автобусной остановки - сплошной стресс, особенно в темное время. Двигаться приходится даже не по обочине, а по проезжей части, вот и трясешься каждый раз - либо тебя какой-то лихач собьет, которых хватает, либо обольют грязью с ног до головы.