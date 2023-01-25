Контрастная музыкальная классика и яркая солистка порадовали нарвскую публику

Название "Контрасты" обусловлено тем, что в программе концерта представлены два композитора, разделенных двумя столетиями, - Йозеф Гайдн и Дмитрий Шостакович. Бриллиантовым украшением программы стало участие в качестве солистки известной, яркой виолончелистки, финалистки телеконкурса "Klassikatähed", солистки ансамбля "Ilves Sisters" Сильвии Ильвес.

В тот вечер в Нарве прозвучали фрагменты "опальных" сочинений Шостаковича: полька из балета "Золотой век" и два адажио для виолончели с оркестром - из оперы "Катерина Измайлова" и балета "Светлый путь". В последнем "русской страсти под замком" оказался созвучным яркий темперамент солистки Сильвии Ильвес.

Финалом программы стал концерт Гайдна для виолончели с оркестром. Ильвес буквально покорила слушателей своей виртуозной игрой, честно заслужила овации и вызов на бис.

Виолончелистка Сильвия Ильвес. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Неожиданные параллели в судьбах двух контрастных по стилю и темпераменту композиторов - Гайдна и Шостаковича - представила публике музыковед Лариса Щура. Безупречный венский классик и первый композитор СССР оба на пороге своего 30-летия столкнулись с проблемой отношения художника и власти. "Но если для Гайдна служение венгерским князьям Эстергази открыло блестящий путь к росту мастерства и обретению европейской славы, то для Шостаковича начало сталинских репрессий и установление тотального партийного контроля над культурой означали конец авангардных поисков и экспериментов, изъятие произведений из репертуара оркестров и театров, начало жизни и творчества с двойным дном", - рассказала Щура.