В холодное время года проблемы, связанные с движением общественного транспорта в Кохтла-Ярве, становятся намного острее - не пришедший вовремя автобус вызывает у ожидающих бурю негодования. Будут ли изменения? Вопрос скорее риторический, но горожане не устают его задавать и продолжают ждать ответа.
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Чехарда с коммерческими микроавтобусами продолжается
Чехарда с коммерческими микроавтобусами продолжается
"Просьба навести порядок в расписании линии №24. Много жалоб, что автобусы едут не по расписанию, а также срезают маршрут. Мы все живем по времени, и от того, как общественный транспорт выполняет расписание, у многих людей многое зависит" - очередной пост Сергея Погодина в "Фейсбуке" сразу вызвал почти сотню откликов.