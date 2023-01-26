Чехарда с коммерческими микроавтобусами продолжается

"Просьба навести порядок в расписании линии №24. Много жалоб, что автобусы едут не по расписанию, а также срезают маршрут. Мы все живем по времени, и от того, как общественный транспорт выполняет расписание, у многих людей многое зависит" - очередной пост Сергея Погодина в "Фейсбуке" сразу вызвал почти сотню откликов.

Горожане пишут, что давно нужно пересмотреть схему организации движения. Сетуют, что почти весь транспорт движется по одному пути, оставляя без обслуживания целые районы. Например, в Южном живет множество людей, у которых нет личного транспорта, детям и старикам приходится идти в любую погоду пешком в другой конец города на учебу или в поликлинику. С конца Южного микрорайона до ближайшей остановки путь составляет 15-20 минут, а если еще автобусы не приходят по расписанию. В течение дня тоже чехарда - то густо, то пусто...