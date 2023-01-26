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Чехарда с коммерческими микроавтобусами продолжается

Ирина Кивисельг
, журналист
Чехарда с коммерческими микроавтобусами продолжается
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Микроавтобусы не всегда придерживаются расписания, городские чиновники намерены в этом году усилить контроль за соблюдением графиков движения.
Микроавтобусы не всегда придерживаются расписания, городские чиновники намерены в этом году усилить контроль за соблюдением графиков движения. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В холодное время года проблемы, связанные с движением общественного транспорта в Кохтла-Ярве, становятся намного острее - не пришедший вовремя автобус вызывает у ожидающих бурю негодования. Будут ли изменения? Вопрос скорее риторический, но горожане не устают его задавать и продолжают ждать ответа.

"Просьба навести порядок в расписании линии №24. Много жалоб, что автобусы едут не по расписанию, а также срезают маршрут. Мы все живем по времени, и от того, как общественный транспорт выполняет расписание, у многих людей многое зависит" - очередной пост Сергея Погодина в "Фейсбуке" сразу вызвал почти сотню откликов.

Горожане пишут, что давно нужно пересмотреть схему организации движения. Сетуют, что почти весь транспорт движется по одному пути, оставляя без обслуживания целые районы. Например, в Южном живет множество людей, у которых нет личного транспорта, детям и старикам приходится идти в любую погоду пешком в другой конец города на учебу или в поликлинику. С конца Южного микрорайона до ближайшей остановки путь составляет 15-20 минут, а если еще автобусы не приходят по расписанию. В течение дня тоже чехарда - то густо, то пусто...

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