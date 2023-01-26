Процесс по делу об убийстве в Йыуга ⟩ Для предполагаемого убийцы запрошено меньшее наказание, чем для организатора преступления

Для Айво Волошина, совершившего, согласно обвинительному заключению, убийство, окружной прокурор Лийна Пикма ходатайствовала о наказании в виде лишения свободы на 8 лет. Для Инге Пуллат, в соответствии с обвинением, являвшейся инициатором и организатором всего этого преступления, прокурор попросила - за убийство и другие преступления - наказания в виде лишения свободы на 20 лет. Это самое строгое наказание, которое Пенитенциарный кодекс позволяет назначить за убийство, не считая, конечно, пожизненного заключения. Если Волошин и Пуллат оказались под судом на основании еще нескольких статей, как то компьютерное мошенничество, осквернение трупа и пр., то третьему обвиняемому - Андресу Пуллату - предъявили обвинение только в осквернении трупа, и для него прокурор попросила наказания в виде реального заключения на год.