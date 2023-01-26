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Процесс по делу об убийстве в Йыуга ⟩ Для предполагаемого убийцы запрошено меньшее наказание, чем для организатора преступления

Эрик Калда
, журналист
Для предполагаемого убийцы запрошено меньшее наказание, чем для организатора преступления
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Для признавшего свою вину Айво Волошина (справа) прокурор попросила самого минимального наказания, которое возможно назначить за убийство, а для Инге Пуллат (слева) - максимального. Сидящего же рядом с ней Андреса Пуллата прокурор хочет отправить за решетку на год за осквернение трупа.
Для признавшего свою вину Айво Волошина (справа) прокурор попросила самого минимального наказания, которое возможно назначить за убийство, а для Инге Пуллат (слева) - максимального. Сидящего же рядом с ней Андреса Пуллата прокурор хочет отправить за решетку на год за осквернение трупа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На вышедшем в среду на финишную прямую в Вируском уездном суде процессе об убийстве йыугаской хозяйки хутора Майе Сяэр прокурор потребовала для обвиняемого в убийстве Айво Волошина значительно меньшее тюремное наказание, чем для его опекунши и предполагаемого организатора преступления Инге Пуллат.

Для Айво Волошина, совершившего, согласно обвинительному заключению, убийство, окружной прокурор Лийна Пикма ходатайствовала о наказании в виде лишения свободы на 8 лет. Для Инге Пуллат, в соответствии с обвинением, являвшейся инициатором и организатором всего этого преступления, прокурор попросила - за убийство и другие преступления - наказания в виде лишения свободы на 20 лет. Это самое строгое наказание, которое Пенитенциарный кодекс позволяет назначить за убийство, не считая, конечно, пожизненного заключения. Если Волошин и Пуллат оказались под судом на основании еще нескольких статей, как то компьютерное мошенничество, осквернение трупа и пр., то третьему обвиняемому - Андресу Пуллату - предъявили обвинение только в осквернении трупа, и для него прокурор попросила наказания в виде реального заключения на год.

Для организатора - максимальное, для исполнителя - минимальное наказание

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