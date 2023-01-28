25 января в полицию сообщили, что в квартире на улице Виру в Силламяэ произошел конфликт между сожителями, в результате которого пострадали обе стороны.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В семейном конфликте пострадали обе стороны
25-26 января 2023 г.
В семейном конфликте пострадали обе стороны
Молодой мужчина ударил мужчину вдвое старше себя
26 января в полицию сообщили, что на улице Тиймана в Нарве 33-летний мужчина в ходе конфликта ударил 63-летнего мужчину. Полицейские задержали хулигана.
Полиция начала уголовное производство по обоим эпизодам.
Парень попал под машину на пешеходном переходе
Вечером 25 января на улице Сепа в Нарве легковой автомобиль "Mitsubishi Carisma", которым управляла 58-летняя женщина, наехал на 18-летнего парня, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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