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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В семейном конфликте пострадали обе стороны

25-26 января 2023 г.
Северное побережье
В семейном конфликте пострадали обе стороны
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

25 января в полицию сообщили, что в квартире на улице Виру в Силламяэ произошел конфликт между сожителями, в результате которого пострадали обе стороны.

Молодой мужчина ударил мужчину вдвое старше себя

26 января в полицию сообщили, что на улице Тиймана в Нарве 33-летний мужчина в ходе конфликта ударил 63-летнего мужчину. Полицейские задержали хулигана.

Полиция начала уголовное производство по обоим эпизодам.

Парень попал под машину на пешеходном переходе

Вечером 25 января на улице Сепа в Нарве легковой автомобиль "Mitsubishi Carisma", которым управляла 58-летняя женщина, наехал на 18-летнего парня, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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