В четверг в Тарту вручали награды лучшим молодежным работникам и организациям Эстонии - ежегодный конкурс проводит Министерство образования и науки. Среди номинантов в категории "Aasta huvihariduse pakkuja" ("Учреждение года в области образования и деятельности по интересам") впервые была Ахтмеская школа искусств.
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Ахтмеская школа искусств заслужила признание
Ахтмеская школа искусств заслужила признание
Претендентов на почетное звание "Aasta huvihariduse pakkuja" было семнадцать, комиссия выбрала четырех номинантов, среди них - Ахтмеская школа искусств, которую представила на конкурс главный специалист по образованию и молодежи Кохтла-Ярвеского горуправления Алла Волдекс.
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