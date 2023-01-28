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Ахтмеская школа искусств заслужила признание

Ирина Кивисельг
, журналист
Ахтмеская школа искусств заслужила признание
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Директор АШИ Яна Унт (справа) и завуч Светлана Кекишева побывали на красивом празднике и призывают коллег участвовать в конкурсах, потому что знают: в Ида-Вирумаа есть и другие организации, достойные признания.
Директор АШИ Яна Унт (справа) и завуч Светлана Кекишева побывали на красивом празднике и призывают коллег участвовать в конкурсах, потому что знают: в Ида-Вирумаа есть и другие организации, достойные признания. Фото: Erakogu

В четверг в Тарту вручали награды лучшим молодежным работникам и организациям Эстонии - ежегодный конкурс проводит Министерство образования и науки. Среди номинантов в категории "Aasta huvihariduse pakkuja" ("Учреждение года в области образования и деятельности по интересам") впервые была Ахтмеская школа искусств.

Претендентов на почетное звание "Aasta huvihariduse pakkuja" было семнадцать, комиссия выбрала четырех номинантов, среди них - Ахтмеская школа искусств, которую представила на конкурс главный специалист по образованию и молодежи Кохтла-Ярвеского горуправления Алла Волдекс.

- Лауреатом в нашей категории стала столичная танцевальная школа "Stuudio dotE", но уже то, что мы были номинированы и приглашены на гала-мероприятие "Noorte heaks. Tänu" - большой успех и награда, - считает директор АШИ Яна Унт. - Ведущий Ялмар Вабарна подчеркнул, что все, кто в зале, уже победители. Высоко оценила успех председатель правления Союза художественных школ Кристель Каллау, мы тоже являемся членом союза.

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