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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве с автомобилей сняли фары

28 января 2023 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве с автомобилей сняли фары
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

28 января полиция начала уголовное производство по факту того, что в Кохтла-Ярве на улицах Торуйыэ и Олеви украли дополнительные фары с двух легковых автомобилей.

Первоначальный ущерб в случае обеих машин составил 300 евро. 

В Нарве на улице ударили мужчину

28 января в полицию сообщили, что в Нарве на проспекте Кангеласте ударили 41-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения. Полицейские задержали ударившего - мужчину 25 лет.

Применил силу в отношении матери

28 января полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Кеск в Силламяэ 42-летний мужчина применил физическую силу в отношении своей матери. Женщина пострадала, а мужчину задержали полицейские.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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