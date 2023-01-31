28 января полиция начала уголовное производство по факту того, что в Кохтла-Ярве на улицах Торуйыэ и Олеви украли дополнительные фары с двух легковых автомобилей.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве с автомобилей сняли фары
28 января 2023 г.
В Кохтла-Ярве с автомобилей сняли фары
Первоначальный ущерб в случае обеих машин составил 300 евро.
В Нарве на улице ударили мужчину
28 января в полицию сообщили, что в Нарве на проспекте Кангеласте ударили 41-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения. Полицейские задержали ударившего - мужчину 25 лет.
Применил силу в отношении матери
28 января полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Кеск в Силламяэ 42-летний мужчина применил физическую силу в отношении своей матери. Женщина пострадала, а мужчину задержали полицейские.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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