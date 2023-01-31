"Я призываю финнов попробовать что-то новое", - говорит журналист и гид по природным объектам Микко Вирта, который в позапрошлые выходные на туристической ярмарке "Matkamess" рассказывал об эстонской природе и своей книге "Природа Эстонии", знакомящей также с Алутагуземаа и береговым глинтом. "Финская природа таких впечатлений и опыта не предлагает", - утверждает он.
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Финский журналист Микко Вирта приглашает своих соотечественников открыть для себя Алутагуземаа и береговой глинт
Финский журналист Микко Вирта приглашает своих соотечественников открыть для себя Алутагуземаа и береговой глинт
- Книга "Luontoretkelle Viroon" дает финнам хороший обзор природы Ида-Вирумаа. Что привлекает здесь лично вас?