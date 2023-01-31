Финский журналист Микко Вирта приглашает своих соотечественников открыть для себя Алутагуземаа и береговой глинт

- В книге много Ида-Вирумаа. Часть восточной Эстонии начинается с Алутагузеского национального парка. Я давал довольно много интервью о своей книге в Финляндии и каждый раз упоминал Алутагузе, потому что для меня он так интересен и разнообразен.