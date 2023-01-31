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Финский журналист Микко Вирта приглашает своих соотечественников открыть для себя Алутагуземаа и береговой глинт

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Финский журналист Микко Вирта приглашает своих соотечественников открыть для себя Алутагуземаа и береговой глинт
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"В книге я попытался показать эстонскую природу с точки зрения финна, что Эстония такая близкая, но все же совсем другая, захватывающая и экзотическая", - говорит независимый журналист и гид по природе Микко Вирта.
"В книге я попытался показать эстонскую природу с точки зрения финна, что Эстония такая близкая, но все же совсем другая, захватывающая и экзотическая", - говорит независимый журналист и гид по природе Микко Вирта. Фото: Marie Soosaar

"Я призываю финнов попробовать что-то новое", - говорит журналист и гид по природным объектам Микко Вирта, который в позапрошлые выходные на туристической ярмарке "Matkamess" рассказывал об эстонской природе и своей книге "Природа Эстонии", знакомящей также с Алутагуземаа и береговым глинтом. "Финская природа таких впечатлений и опыта не предлагает", - утверждает он.

- Книга "Luontoretkelle Viroon" дает финнам хороший обзор природы Ида-Вирумаа. Что привлекает здесь лично вас?

- В книге много Ида-Вирумаа. Часть восточной Эстонии начинается с Алутагузеского национального парка. Я давал довольно много интервью о своей книге в Финляндии и каждый раз упоминал Алутагузе, потому что для меня он так интересен и разнообразен.

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