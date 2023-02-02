МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.02-09.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 13.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Säde" (Тарту).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - открытый чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).

Воскресенье, 5 февраля

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап открытого Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - СК "Ganza" (Нарва).

РАЗНОЕ

Суббота, 4 февраля

* В Алутагузеской волости с 17.00 до 01.00 - сумасшедший ужин в полнолуние на "Улице причудской еды": в Ийзакуском музее; в центре посещений Алутагузеского национального парка - "Prowints"; в Кауксиском пляжном здании - "Põhja-Peipsi Köök" (14.00-01.00), "MiniMelts", Алутагузеский турклуб; в Кауксиской деревне отдыха - pop-up-ресторан "Kene". Информация: www.facebook.com/Peipsitoidutanav175.

Среда, 8 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Фото: Eesti Kultuurkapital