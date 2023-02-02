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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.02-09.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Куда пойти в будни и на выходных
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В четверг в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открывается выставка "12 стульев. Спасенные".
В четверг в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открывается выставка "12 стульев. Спасенные". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа со 2 по 9 февраля.

КУЛЬТУРА

Четверг, 2 февраля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 15.00 - открытие выставки "12 стульев. Спасенные".

Пятница, 3 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: "Читаем и играем. Сильвия Вяльял - 95".

* В Нарвской центральной библиотеке в 17.00 - презентация "Поваренной книги Петра I".

Суббота, 4 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Мои чувства. День больных раком детей".

* В Ийзакуском народном доме - день пьес: 12.00 - спектакль "Improproff" Эстонского импротеатра, по окончании спектакля - импромастерская.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Терем-теремок", спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Праздник у тетушки Ежихи". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426. Звонить в рабочее время.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 - концерт лауреатов XV Международного Шопеновского конкурса юных пианистов.

Воскресенье, 5 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - открытие выставки рисунков "Прекрасный мир Саши Путри" и обзор куратора. Вход свободный, рады всем. Выставка организована Эстонским обществом Рериха, куратор Марина Лохинова (культуролог, Харьков). Выставка открыта до конца февраля.

Четверг, 9 февраля

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 17.30 - открытие выставки Елены Ховарт "Мой Шагал".

СПОРТ

Суббота, 4 февраля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - этап Кубка Тойлаской волости по настольному теннису.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 13.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Säde" (Тарту).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - открытый чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).

Воскресенье, 5 февраля

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап открытого Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - СК "Ganza" (Нарва).

РАЗНОЕ

Суббота, 4 февраля

* В Алутагузеской волости с 17.00 до 01.00 - сумасшедший ужин в полнолуние на "Улице причудской еды": в Ийзакуском музее; в центре посещений Алутагузеского национального парка - "Prowints"; в Кауксиском пляжном здании - "Põhja-Peipsi Köök" (14.00-01.00), "MiniMelts", Алутагузеский турклуб; в Кауксиской деревне отдыха - pop-up-ресторан "Kene". Информация: www.facebook.com/Peipsitoidutanav175.

Среда, 8 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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