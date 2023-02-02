То мороз, то дождь - постоянно меняющаяся погода превращает пешеходные дороги и тропинки в катки. Справляются ли города с проблемами?
ГОЛОЛЕД ⟩ Перепады зимней погоды создают проблемы пешеходам и коммунальщикам
На прошлой неделе в отделение экстренной медицинской помощи (ЕМО) Ида-Вируской центральной больницы обратились 86 человек с травмами, связанными с падениями на скользких участках дорог.
- Травм много, но, по словам наших врачей, для эстонской зимы это не страшные цифры, скорее в пределах обычного для этого времени года, особенно если учесть нынешние погодные перепады - то дождь, то мороз, - комментирует специалист по коммуникации больницы Михаил Таммеару. - Во всяком случае на сегодняшний день нет ничего такого, что могло бы сильно влиять на обслуживание пациентов в ЕМО. У нас нет отдельной статистики, сколько травм легкие или травмировавшиеся попадают в стационар - всем помогают.
Михаил добавил, что очереди в ЕМО бывают, но не каждый день, зависит и от времени суток. Случается, пациенты ждут по несколько часов, но это не связано с увеличением потока травмировавшихся людей на скользких дорогах. Проводится триаж - в первую очередь врачи принимают тех, у кого наиболее серьезные проблемы, человека с переломом, безусловно, не заставят долго ждать. Но если, например, просто болит и гематома, возможно, придется посидеть в ожидании приема.
- Врачей в больнице достаточно, триаж у нас проводится четко и слаженно, а очереди возникают потому, что люди не всегда умеют различать проблемы - с некоторыми жалобами не обязательно ехать в ЕМО, можно обращаться к семейному врачу или медсестре, - напоминает он. - То же самое и при падениях - если человек может сам встать, двигаться и боль не слишком острая, возможно, не требуется вмешательства травматолога, ожидания в очереди, достаточно проконсультироваться у своего семейного доктора, который подскажет, что надо сделать.
Жалоб меньше, но есть
По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, жалобы от жителей Кохтла-Ярве на скользкие дороги бывают, но немного в сравнении с прошлым годом, когда наледи на дорогах было многократно больше, потому что и снега было больше.
- Претензий к работникам обслуживающей фирмы "N&V" по большому счету нет - работники постоянно подсыпают песок и реагируют на звонки горожан, стараются. Но если льет дождь, это бессмысленно - песок сразу смывает. Использовать повсеместно гранитную крошку нереально, слишком дорого. Сам почти каждый день проезжаю по городу и контролирую участки, где возникают проблемы. Больше внимания стараемся уделять остановкам и прилегающим к ним тротуарам.
Травм много, но для зимы это не страшные цифры.
Михаил Таммеару,
специалист по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы
Собеседник добавил, что претензии горожан не всегда обоснованны - на прошлой неделе сетовали на обледенелую площадь Вирула. "Посмотрел - дорожки вдоль домов и к магазинам посыпаны, пройти можно. Засыпать всю площадь песком ведь нереально, скользкую часть можно обойти", - объясняет он.
По словам собеседника, хуже всего ситуация во дворах - не все квартирные товарищества справляются с очисткой и посыпкой своих территорий, горожанам приходится соблюдать особую осторожность, особенно в темное время суток.
- Домовладельцы сами несут ответственность - если кто-то упадет и получит травму, может потребовать компенсацию, - подчеркивает Бородин. - Пока о таких прецедентах не слышал.
В Йыхви коммунальщики работают на тройку
Так оценил старания обслуживающих дороги работников специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйству Айво Тамм.
- Во вторник были жалобы на дороги в микрорайоне на Кааре, проверил, уже исправлено, - говорит он. - Всегда можно работать лучше, но больших претензий нет. Реагируют нормально, если что не так - вызываю работников и, как говорится, носом ткну. Исправляют. Только что приехал с круга - сегодня ситуация нормальная, везде, где надо, посыпано. В Йыхви есть проблема: старые пешеходные дороги ниже газона и при интенсивном таянии или дожде вода набирается.
Переменчивая погода доставляет неудобства, но Айво Тамм говорит, что йыхвисцы относятся с пониманием - в зимних условиях всегда приходится осторожничать. "Сравнивая ситуацию с прошлым годом, скажу, что сейчас лучше - ночью сплю, а не лечу "тушить пожар", - шутит он.