ГОЛОЛЕД ⟩ Перепады зимней погоды создают проблемы пешеходам и коммунальщикам

На прошлой неделе в отделение экстренной медицинской помощи (ЕМО) Ида-Вируской центральной больницы обратились 86 человек с травмами, связанными с падениями на скользких участках дорог.

- Травм много, но, по словам наших врачей, для эстонской зимы это не страшные цифры, скорее в пределах обычного для этого времени года, особенно если учесть нынешние погодные перепады - то дождь, то мороз, - комментирует специалист по коммуникации больницы Михаил Таммеару. - Во всяком случае на сегодняшний день нет ничего такого, что могло бы сильно влиять на обслуживание пациентов в ЕМО. У нас нет отдельной статистики, сколько травм легкие или травмировавшиеся попадают в стационар - всем помогают.

Михаил добавил, что очереди в ЕМО бывают, но не каждый день, зависит и от времени суток. Случается, пациенты ждут по несколько часов, но это не связано с увеличением потока травмировавшихся людей на скользких дорогах. Проводится триаж - в первую очередь врачи принимают тех, у кого наиболее серьезные проблемы, человека с переломом, безусловно, не заставят долго ждать. Но если, например, просто болит и гематома, возможно, придется посидеть в ожидании приема.