Вечером 31 января в центр тревоги поступило сообщение из торгового центра на Таллиннском шоссе в городе Нарва о сработавшей автоматической сигнализации.
СПАСАТЕЛИ ⟩ В торговом центре подожгли урну
31 января 2023 г.
В торговом центре подожгли урну
Причиной оповещения стали подожженные урна и рулон туалетной бумаги в туалете на третьем этаже, что привело к срабатыванию системы автоматического оповещения и автоматической системы пожаротушения, то есть спринклер-системы.
Людей эвакуировали из торгового центра, спасатели потушили возгорание, перекрыли воду и проветрили помещения.
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