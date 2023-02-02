30 января в полицию поступило сообщение о том, что на улице Электри в Нарве 37-летний мужчина ударил свою сожительницу.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчину, ударившего сожительницу, задержали
30 января 2023 г.
Мужчину, ударившего сожительницу, задержали
Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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