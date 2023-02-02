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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчину, ударившего сожительницу, задержали

30 января 2023 г.
Северное побережье
Мужчину, ударившего сожительницу, задержали
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

30 января в полицию поступило сообщение о том, что на улице Электри в Нарве 37-летний мужчина ударил свою сожительницу.

Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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