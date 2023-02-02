Квартиру пропавшего в России должника можно взять на хранение и сдать в аренду

В качестве второго примера он привел ситуацию, когда с проживающего в Москве должника удалось через тамошний суд востребовать наконец сумму долга, однако никакого толку от этого не было, ведь, несмотря на позитивное решение, деньги так и не пришли.

Если вернуться к тому квартировладельцу, собственность которого сейчас хотят взять на хранение и который уже в прошлом году был должен товариществу 8200 евро, то, по словам Юло Туура, в один из дней они получили в ответ на отправленный на его э-почту счет вместо денег фотоснимок с изображением трех танков, названиями столиц трех стран Балтии и являющейся символом российской агрессии буквой Z.

Теперь Вирускому суду придется по существу решить связанный с этой квартирой вопрос, чтобы передать ее на хранение товариществу.

Если это получится, то товарищество планирует в дальнейшем сдать ее в аренду. "Однако это непросто, ведь население Ида-Вирумаа сокращается, крупнейший пюссиский работодатель "Repo Vabrikud" закрылся и много рабочих место исчезло. Нет также определенности в том, в каком состоянии эта квартира, которая много лет пустовала", - отметил Туур.

По словам юриста Пауля Пааса, если эта квартира непригодна для проживания и ее нельзя будет сдать в аренду, то товарищество сможет далее ходатайствовать о ее принудительном отчуждении.

Владелец заплатил долг и начал ремонт

В конце 2021 года управляющее предприятие - ТОО "Ahtme Maja" - подало в Вируский уездный суд заявление об установлении права на опеку вместе с правом на сдачу в аренду квартиры в доме по Ахтмескому шоссе, 40, владелец которой проживает в России. О владельце ничего не было известно и долг за квартиру превысил 1700 евро. Однако в январе прошлого года товарищество сообщило, что владелец связался с ними и попросил прислать счета, после чего долг был погашен.

Однако товарищество по-прежнему хотело установить опеку, так как владелец не отапливал квартиру, из-за чего другим квартировладельцам приходится топить больше и из квартиры расходится грибковая плесень на общедомовые конструкции. Владелец в ответ сообщил, что в 2020 году заказал строителей, которые начали ремонт в квартире, но потом они не могли попасть в нее, так как соседи поменяли замок. Потом владелец не смог приехать сам из-за коронаограничений. Он пообещал, что приедет летом 2022 года.

Суд нашел, что владелец проявляет интерес к своему имуществу, может заботиться о своем имуществе и фактически пытался в течение 2020-2022 годов решить связанные с квартирой проблемы. Потому суд не удовлетворил ходатайство.