Вируский уездный суд и Тартуский окружной суд пришли к разным выводам в вопросе о том, компетентен ли эстонский суд принимать решение о собственности должника, имеющего квартиру в Эстонии и проживающего в России. В отличие от уездного суда, окружной суд решил, что да.
Квартиру пропавшего в России должника можно взять на хранение и сдать в аренду
Расположенное в Пюсси квартирное товарищество "Viru 4" годами мучается с квартирособственниками-иностранцами, задолжавшими за коммунальные услуги десятки тысяч евро. В товариществе восемь таких квартир, почти все они принадлежат иностранцам, главным образом гражданам России. Однако владельцев этих квартир здесь не видели годами.
Долг больше 8000 евро
В прошлом году товарищество обратилось в Вируский уездный суд с ходатайством о том, чтобы товарищество смогло взять одну такую квартиру на хранение и сдать ее в аренду. Владелец этой квартиры годами не показывался в товариществе; по данным погранохраны, в последний он раз пересек границу Эстонии, направляясь в Россию, в 2016 году. К моменту обращения в суд долг россиянина, купившего в 2010 году квартиру в Пюсси, превысил 8000 евро.
Товарищество просило суд применить меры по хранению в отношении этой квартирной собственности, назначить заявителя попечителем над имуществом владельца, а также предоставить товариществу право на сдачу квартирной собственности в аренду.
Однако Вируский уездный суд отказался принять заявление товарищества в производство, сославшись на действующий между Эстонией и Россией договор о юридической помощи, поскольку нашел, что тут невозможно не применить положения заключенного между государствами договора о правовой помощи и заявителю следует обращаться со своим требованием в суд Российской Федерации.
Товарищество с таким решением не смирилось и обратилось в окружной суд.
Окружной суд счел, что эстонско-российский договор о правовой помощи позволяет на основании ходатайства одной договорной стороны оценить и признать гражданина другой договорной стороны безвестно отсутствующим, с соответствии с законодательством своего государства. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, если у отсутствующего нет в Эстонии места жительства, то решение об установлении опеки над имуществом принимает суд по месту нахождения имущества, об опеке над которым ходатайствуют. То есть внутри Эстонии дело о квартирной собственности затронутого делом лица подчиняется Вирускому уездному суду, нашел окружной суд, вернув дело в Вируский уездный суд для рассмотрения и принятия решения по существу.
Представляющий товарищество в судебном споре юрист Пауль Паас сказал, что обращаться в эстонский суд с долговым требованием к проживающему в России и имеющему здесь недвижимость должнику нельзя, поскольку заключенный между двумя государствами договор о правовой помощи гласит, что если нет согласия сторон, то долговой спор надо решать в суде в стране по месту проживания должника. "Однако здесь речь идет о взятии квартиры под опеку, это совсем другое дело".
Если суд даст согласие на это и назначит, например, товарищество опекуном, то у товарищества появится право войти в квартиру и в случае соответствующего приговора суда сдать ее в аренду. По словам Пааса, это является решением проблемы для товарищества, так как если найдется арендатор, то долги расти больше не будут, а прежний долг перед товариществом можно постепенно погасить за счет платы за аренду.
Взыскать долг тяжело
Председатель квартирного товарищества "Viru 4" Юло Туур сказал, что в их доме владельцы-россияне копили долги уже годами и пока попытки взыскать долг через эстонский суд результатов не дали. Он привел пример, когда в случае одного эпизода суд ходатайствовал через Министерство юстиции в порядке правовой помощи перед Ярославским судом о вручении должнику судебных документов, однако от тамошнего суда через год с лишним пришел в конце концов ответ, что вручить документы должнику не удалось.
В качестве второго примера он привел ситуацию, когда с проживающего в Москве должника удалось через тамошний суд востребовать наконец сумму долга, однако никакого толку от этого не было, ведь, несмотря на позитивное решение, деньги так и не пришли.
Если вернуться к тому квартировладельцу, собственность которого сейчас хотят взять на хранение и который уже в прошлом году был должен товариществу 8200 евро, то, по словам Юло Туура, в один из дней они получили в ответ на отправленный на его э-почту счет вместо денег фотоснимок с изображением трех танков, названиями столиц трех стран Балтии и являющейся символом российской агрессии буквой Z.
Теперь Вирускому суду придется по существу решить связанный с этой квартирой вопрос, чтобы передать ее на хранение товариществу.
Если это получится, то товарищество планирует в дальнейшем сдать ее в аренду. "Однако это непросто, ведь население Ида-Вирумаа сокращается, крупнейший пюссиский работодатель "Repo Vabrikud" закрылся и много рабочих место исчезло. Нет также определенности в том, в каком состоянии эта квартира, которая много лет пустовала", - отметил Туур.
По словам юриста Пауля Пааса, если эта квартира непригодна для проживания и ее нельзя будет сдать в аренду, то товарищество сможет далее ходатайствовать о ее принудительном отчуждении.
Владелец заплатил долг и начал ремонт
В конце 2021 года управляющее предприятие - ТОО "Ahtme Maja" - подало в Вируский уездный суд заявление об установлении права на опеку вместе с правом на сдачу в аренду квартиры в доме по Ахтмескому шоссе, 40, владелец которой проживает в России. О владельце ничего не было известно и долг за квартиру превысил 1700 евро. Однако в январе прошлого года товарищество сообщило, что владелец связался с ними и попросил прислать счета, после чего долг был погашен.
Однако товарищество по-прежнему хотело установить опеку, так как владелец не отапливал квартиру, из-за чего другим квартировладельцам приходится топить больше и из квартиры расходится грибковая плесень на общедомовые конструкции. Владелец в ответ сообщил, что в 2020 году заказал строителей, которые начали ремонт в квартире, но потом они не могли попасть в нее, так как соседи поменяли замок. Потом владелец не смог приехать сам из-за коронаограничений. Он пообещал, что приедет летом 2022 года.
Суд нашел, что владелец проявляет интерес к своему имуществу, может заботиться о своем имуществе и фактически пытался в течение 2020-2022 годов решить связанные с квартирой проблемы. Потому суд не удовлетворил ходатайство.