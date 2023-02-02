В среду мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер предложила троих новых кандидатов на должности вице-мэров. Сделала она это за несколько часов до того, как семеро членов горсобрания инициировали в отношении нее вотум недоверия. Кроме того, Линдер заявила, что подозревает взлом компьютера канцелярии горсобрания.
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Вирве Линдер представила новых кандидатов в вице-мэры и подозревает взлом компьютера канцелярии горсобрания
Вирве Линдер представила новых кандидатов в вице-мэры и подозревает взлом компьютера канцелярии горсобрания
Вирве Линдер представила горсобранию новых кандидатов в вице-мэры - учителя истории Кохтла-Ярвеской гимназии Кайре Йыэ, регионального координатора Партии реформ в Вирумаа Эрика Сечкова и члена правления Эстонской ассоциации социальной работы Ольгу Пихлак.