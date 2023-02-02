Вирве Линдер представила новых кандидатов в вице-мэры и подозревает взлом компьютера канцелярии горсобрания

Йыэ стала бы курировать сферу образования и культуры, Сечков - экономику и развитие, а Пихлак - социальные вопросы. Линдер планировала выдвинуть кандидатуру Пихлак еще с первой попытки, которая не получила поддержки в понедельник. Но несколькими днями ранее она заменила Пихлак на Эвелин Данилов, нынешнего вице-мэра, как того хотели некоторые члены горсобрания. Однако ожидаемой поддержки этот маневр не принес.