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Вирве Линдер представила новых кандидатов в вице-мэры и подозревает взлом компьютера канцелярии горсобрания

Эрик Гамзеев
, журналист
Вирве Линдер представила новых кандидатов в вице-мэры и подозревает взлом компьютера канцелярии горсобрания
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7 февраля Вирве Линдер предпримет новую попытку заручиться поддержкой горсобрания для своих кандидатов в горуправление.
7 февраля Вирве Линдер предпримет новую попытку заручиться поддержкой горсобрания для своих кандидатов в горуправление. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер предложила троих новых кандидатов на должности вице-мэров. Сделала она это за несколько часов до того, как семеро членов горсобрания инициировали в отношении нее вотум недоверия. Кроме того, Линдер заявила, что подозревает взлом компьютера канцелярии горсобрания.

Вирве Линдер представила горсобранию новых кандидатов в вице-мэры - учителя истории Кохтла-Ярвеской гимназии Кайре Йыэ, регионального координатора Партии реформ в Вирумаа Эрика Сечкова и члена правления Эстонской ассоциации социальной работы Ольгу Пихлак. 

Йыэ стала бы курировать сферу образования и культуры, Сечков - экономику и развитие, а Пихлак - социальные вопросы. Линдер планировала выдвинуть кандидатуру Пихлак еще с первой попытки, которая не получила поддержки в понедельник. Но несколькими днями ранее она заменила Пихлак на Эвелин Данилов, нынешнего вице-мэра, как того хотели некоторые члены горсобрания. Однако ожидаемой поддержки этот маневр не принес. 

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