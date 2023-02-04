1 февраля в полицию сообщили, что в Йыхви на Нарвском шоссе 41-летний мужчина ударил в ходе конфликта 38-летнего мужчину. Полицейские задержали ударившего.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви и Кохтла-Ярве махали кулаками
1 февраля 2023 г.
В Йыхви и Кохтла-Ярве махали кулаками
В тот же день поступило сообщение, что в квартирном доме на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 58-летний мужчина ударил сожительницу. Полицейские задержали мужчину.
Более точные обстоятельства происшествий полиция выяснит в ходе уголовного производства.
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