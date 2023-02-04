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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви и Кохтла-Ярве махали кулаками

1 февраля 2023 г.
Северное побережье
В Йыхви и Кохтла-Ярве махали кулаками
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

1 февраля в полицию сообщили, что в Йыхви на Нарвском шоссе 41-летний мужчина ударил в ходе конфликта 38-летнего мужчину. Полицейские задержали ударившего.

В тот же день поступило сообщение, что в квартирном доме на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 58-летний мужчина ударил сожительницу. Полицейские задержали мужчину.

Более точные обстоятельства происшествий полиция выяснит в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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