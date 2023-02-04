Когда молодой учитель Кохтла-Ярвеской школы искусств Вероника Побежимова впервые пришла в свой класс, ее коллеги преподнесли необычный подарок - стопку ее рисунков, выполненных в годы учебы здесь. Почти десять лет она сама постигала тут тайны изобразительного искусства, проникнувшись настолько, что это стало ее профессией. В прошлом году с дипломом художника и учителя вернулась в родной город, чтобы передавать свои знания новому поколению.

Вероника Побежимова училась в Славянской гимназии, а когда школа стала основной, перешла в Ярвескую русскую гимназию. Но параллельно почти все эти годы ходила в Кохтла-Ярвескую школу искусств. Пройдя обязательный четырехгодичный курс и защитив диплом, продолжала учиться в "свободном" классе.