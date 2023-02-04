Победителем повторного конкурса на обслуживание сетей уличного освещения в Кохтла-Ярве стал единственный участник - АО "Elektro-Sistem" с предложением 206971,60 евро. Чтобы уложиться в бюджет, городские власти сильно уменьшили инвестиции в развитие.
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Кохтла-Ярве пришлось отказаться от обновления сети уличного освещения
Кохтла-Ярве пришлось отказаться от обновления сети уличного освещения
Первый конкурс, объявленный в ноябре прошлого года, признали недействительным, так как единственное предложение от АО "Elektro-Sistem" почти в два раза превышало ожидаемую стоимость. Перед тем как объявить повторный конкурс, городским властям пришлось пересмотреть объем заказа.
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