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Кохтла-Ярве пришлось отказаться от обновления сети уличного освещения

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-Ярве пришлось отказаться от обновления сети уличного освещения
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В этом году фонари на Кескаллеэ поменяют свет с желтого на белый.
В этом году фонари на Кескаллеэ поменяют свет с желтого на белый. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Победителем повторного конкурса на обслуживание сетей уличного освещения в Кохтла-Ярве стал единственный участник - АО "Elektro-Sistem" с предложением 206971,60 евро. Чтобы уложиться в бюджет, городские власти сильно уменьшили инвестиции в развитие.

Первый конкурс, объявленный в ноябре прошлого года, признали недействительным, так как единственное предложение от АО "Elektro-Sistem" почти в два раза превышало ожидаемую стоимость. Перед тем как объявить повторный конкурс, городским властям пришлось пересмотреть объем заказа.

Вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин сказал, что сокращение объема инвестиций будет незаметно для обычных горожан: фонари на улицах продолжат гореть, линии - обслуживаться, новогодние украшения повесят.

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Экономика
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