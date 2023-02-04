Кохтла-Ярве пришлось отказаться от обновления сети уличного освещения

Первый конкурс, объявленный в ноябре прошлого года, признали недействительным, так как единственное предложение от АО "Elektro-Sistem" почти в два раза превышало ожидаемую стоимость. Перед тем как объявить повторный конкурс, городским властям пришлось пересмотреть объем заказа.