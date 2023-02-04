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НЕ ОШИБСЯ ⟩ Мужчина, получивший 11 штрафов на стоянке товарищества, наплевал на них, и правильно сделал

Эрик Калда
, журналист
Мужчина, получивший 11 штрафов на стоянке товарищества, наплевал на них, и правильно сделал
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Для того чтобы квартирное товарищество могло установить на своей территории платную парковку, должно быть согласие всех собственников квартир. Фото иллюстративное.
Для того чтобы квартирное товарищество могло установить на своей территории платную парковку, должно быть согласие всех собственников квартир. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Мужчина, проигнорировавший наложенные на него штрафы за парковку в запрещенной зоне на стоянке квартирного товарищества, в итоге выиграл суд у оператора парковки, поскольку суд установил, что неясно, какие правила парковки там действуют.

АО "Ühisteenused", которое по договору обслуживает парковку, находящуюся у квартирного товарищества в Нарве, обратилось в суд с иском к Сергею за неоплаченные штрафы, в связи с чем с него потребовали 452 евро.

Уездный суд признал штрафы правильными

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