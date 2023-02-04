Мужчина, проигнорировавший наложенные на него штрафы за парковку в запрещенной зоне на стоянке квартирного товарищества, в итоге выиграл суд у оператора парковки, поскольку суд установил, что неясно, какие правила парковки там действуют.
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НЕ ОШИБСЯ ⟩ Мужчина, получивший 11 штрафов на стоянке товарищества, наплевал на них, и правильно сделал
Мужчина, получивший 11 штрафов на стоянке товарищества, наплевал на них, и правильно сделал
АО "Ühisteenused", которое по договору обслуживает парковку, находящуюся у квартирного товарищества в Нарве, обратилось в суд с иском к Сергею за неоплаченные штрафы, в связи с чем с него потребовали 452 евро.
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